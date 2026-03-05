Scuole liguri protagoniste dell’educazione finanziaria: firmato il Protocollo con Regione, USR e FEduF

È stato firmato questa mattina il nuovo Protocollo di Collaborazione per il rafforzamento e la diffusione capillare dell’educazione finanziaria nelle scuole liguri di ogni ordine e grado. L’accordo sarà sottoscritto da Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana. Alla firma dell’intesa erano presenti anche gli studenti genovesi appartenenti all’IIS Einaudi-Casaregis-Galilei di Genova all’Ente di Formazione IeFP CIOFS-FP.

Il protocollo nasce in un contesto che vede la Liguria distinguersi a livello nazionale: secondo l’Edufin Index 2024, infatti, la regione è l’unica in Italia a non presentare divari di genere nelle competenze economico finanziarie, con uomini e donne che mostrano lo stesso livello di preparazione, pari a 57 punti, un valore superiore alla media nazionale di 56.

“Abbiamo voluto presentare questo accordo nella settimana di avvicinamento all’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, per sottolineare l’importanza dell’educazione finanziaria fin dai banchi di scuola come strumento capace di garantire reali pari opportunità e contribuire alla costruzione di una società più equa, libera dal gender gap ma anche dal drammatico fenomeno della violenza economica – spiega il vicepresidente della Liguria con delega alla Scuola e alle Pari Opportunità Simona Ferro –. Puntare sull’educazione e sulle competenze significa investire sul futuro dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Con questa iniziativa dedicata ai più giovani consolidiamo il dato positivo che registra l’assenza in Liguria di divari di genere nella conoscenza finanziaria di base”.

Guardando al punteggio complessivo dell’Edufin Index regionale, pari anch’esso a 57, la Liguria si colloca tra i territori più avanzati nel Paese pur restando sotto la soglia di sufficienza (60) fissata dall’indagine. Nel dettaglio, il Behavioural Index, che valuta i comportamenti finanziari concreti (gestione del denaro, risparmio, pianificazione), raggiunge 58 punti, mentre l’Awareness Index, legato alle conoscenze teoriche, si attesta a 56. Significativo anche il dato riferito ai giovani: i liguri tra i 18 e i 34 anni mostrano un livello di competenze pari a 56 punti, superiore ai loro coetanei italiani che si fermano a 52, seppur ancora lontano dalla sufficienza.

“Questo protocollo ci permette di costruire un piano organico e duraturo per rafforzare le competenze economiche dei giovani liguri – commenta Giovanna Boggio Robutti, direttrice della Fondazione presieduta da Stefano Lucchini –. il territorio ha sicuramente grandi potenzialità e un modello virtuoso per quanto riguarda la parità di genere e l’educazione finanziaria. Il nostro impegno è trasformare questi risultati in opportunità educative per tutte le scuole della Regione”.

FEduF, Regione Liguria e USR Liguria collaboreranno per offrire alle scuole percorsi formativi dedicati agli studenti, iniziative di aggiornamento per i docenti, laboratori tematici sulla cittadinanza economica, la gestione responsabile del denaro, la sostenibilità e l’imprenditorialità, oltre a progetti realizzati in collaborazione con enti locali, università e realtà del terzo settore. L’obiettivo condiviso è costruire un’infrastruttura educativa capace di valorizzare le peculiarità positive del territorio e allo stesso tempo di colmare le aree in cui emergono margini di miglioramento, come il livello medio di conoscenze teoriche e la distanza dalla soglia di sufficienza.

“L’educazione finanziaria, nuova competenza dell’educazione civica, è parte integrante della formazione del cittadino – conclude Antimo Ponticiello Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria - grazie a questa collaborazione offriremo alle scuole percorsi efficaci, capaci di aumentare consapevolezza, responsabilità e capacità decisionale degli studenti”.

Per le associazioni dei consumatori, che hanno collaborato alla nascita della Fondazione e insieme ad essa promuovono la diffusione dell'educazione finanziaria sul territorio ligure, era presente il presidente di Consumer's Forum Furio Truzzi.