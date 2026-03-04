 / Politica

Politica | 04 marzo 2026, 07:05

Fondazione Chiappori a Ventimiglia, Martinetto: "Fermato un tentativo di occupazione politica"

"Niente compensi, niente ingerenze politiche e niente scorciatoie, la volontà del fondatore non si tocca", dice il consigliere comunale di minoranza rientrato nel Cda della fondazione

Fondazione Chiappori a Ventimiglia, Martinetto: &quot;Fermato un tentativo di occupazione politica&quot;

"Compensi, privilegi e poteri di sfiducia: l’intenzione era trasformare la Fondazione in un feudo politico" - dice il consigliere comunale di minoranza in Comune a Ventimiglia Nico Martinetto al suo rientro nel CdA della Fondazione Chiappori, disposto dal Tribunale di Imperia, che ha giudicato illegittima la sua revoca da parte del sindaco Flavio Di Muro, venuto a conoscenza della bozza di un nuovo statuto presentata, in sua assenza, nel CdA di gennaio. Un testo che “introduceva compensi per presidente e consiglieri, agevolazioni economiche e addirittura il potere per il sindaco di sfiduciare i membri da lui nominati. Una deriva inaccettabile”.

"La Fondazione non deve pagare stipendi: chi ci lavora lo fa per onore, non per interesse" - sottolinea il consigliere Nico Martinetto che, insieme a Francesca Biancheri Chiappori, ha respinto senza esitazioni le intenzioni di inserire clausole economiche - “La Fondazione non deve essere caricata di spese inutili. I consiglieri hanno sempre operato gratuitamente, come previsto dalle tavole di fondazione. È un principio identitario, non negoziabile”.

Dopo aver illustrato le modifiche necessarie, condivise tra i due consiglieri, Martinetto e Biancheri Chiappori, il CdA ha approvato un nuovo testo che ripristina la gratuità degli incarichi e l’indipendenza dell’ente. Durante la votazione, il presidente Antonio Federico ha abbandonato la seduta dichiarando di "avere altri impegni pregressi". Lo statuto è stato così approvato dagli altri due consiglieri. “Abbiamo rimesso al centro la volontà del fondatore: niente compensi, niente ingerenze politiche e niente scorciatoie. La Fondazione è un ente del Terzo Settore privato, come ha ribadito anche il Tribunale. La politica deve restarne fuori” - mettono in risalto MartinettoBiancheri Chiappori - "Il 6 marzo scadiamo dal nostro incarico, speriamo che i nuovi componenti non facciano retromarcia e che la Fondazione non si tocchi, fuori la politica e nessuno compenso".

News collegate:
 Ventimiglia, il PD contro il sindaco dopo la sentenza: “Atto illegittimo, Martinetto doveva restare nel CdA” - 22-02-26 07:05
 Ventimiglia, il giudice dà ragione a Martinetto: "Sarò riammesso nel Cda della Fondazione Chiappori" (Foto e video) - 20-02-26 13:21
 Fondazione Chiappori, la maggioranza consiliare di Ventimiglia a Martinetto: "Pronti a difendere le ragioni del Comune in giudizio" - 07-02-26 16:21
 Ventimiglia, revoca di Martinetto. Di Muro: "E' stato un richiamo di carattere istituzionale, non personale" - 06-02-26 18:46
 Ventimiglia, "revoca di Martinettto illegittima": il Tribunale sospende il decreto del sindaco Di Muro - 06-02-26 07:11
 Ventimiglia, revoca dell'incarico a Martinetto. Scullino: "Un sindaco forte risponde con i fatti, non con le punizioni" - 25-11-25 07:05
 Ventimiglia, poca chiarezza sui lavori a Ponte San Ludovico: Martinetto chiede le dimissioni del sindaco Di Muro - 21-11-25 22:15

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium