Fondazione Chiappori a Ventimiglia, Martinetto: "Fermato un tentativo di occupazione politica"

"Compensi, privilegi e poteri di sfiducia: l’intenzione era trasformare la Fondazione in un feudo politico" - dice il consigliere comunale di minoranza in Comune a Ventimiglia Nico Martinetto al suo rientro nel CdA della Fondazione Chiappori, disposto dal Tribunale di Imperia, che ha giudicato illegittima la sua revoca da parte del sindaco Flavio Di Muro, venuto a conoscenza della bozza di un nuovo statuto presentata, in sua assenza, nel CdA di gennaio. Un testo che “introduceva compensi per presidente e consiglieri, agevolazioni economiche e addirittura il potere per il sindaco di sfiduciare i membri da lui nominati. Una deriva inaccettabile”.

"La Fondazione non deve pagare stipendi: chi ci lavora lo fa per onore, non per interesse" - sottolinea il consigliere Nico Martinetto che, insieme a Francesca Biancheri Chiappori, ha respinto senza esitazioni le intenzioni di inserire clausole economiche - “La Fondazione non deve essere caricata di spese inutili. I consiglieri hanno sempre operato gratuitamente, come previsto dalle tavole di fondazione. È un principio identitario, non negoziabile”.

Dopo aver illustrato le modifiche necessarie, condivise tra i due consiglieri, Martinetto e Biancheri Chiappori, il CdA ha approvato un nuovo testo che ripristina la gratuità degli incarichi e l’indipendenza dell’ente. Durante la votazione, il presidente Antonio Federico ha abbandonato la seduta dichiarando di "avere altri impegni pregressi". Lo statuto è stato così approvato dagli altri due consiglieri. “Abbiamo rimesso al centro la volontà del fondatore: niente compensi, niente ingerenze politiche e niente scorciatoie. La Fondazione è un ente del Terzo Settore privato, come ha ribadito anche il Tribunale. La politica deve restarne fuori” - mettono in risalto Martinetto e Biancheri Chiappori - "Il 6 marzo scadiamo dal nostro incarico, speriamo che i nuovi componenti non facciano retromarcia e che la Fondazione non si tocchi, fuori la politica e nessuno compenso".