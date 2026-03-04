Confronto pubblico ad Arma di Taggia sulla riforma Nordio: magistrati spiegano rischi e impatto sulla giustizia

Sabato prossimo alle 17, a Villa Boselli ad Arma di Taggia in Via Boselli, il Comitato della Società Civile per il NO organizza un incontro aperto alla cittadinanza per discutere i temi della giustizia e del futuro della magistratura italiana.

L'evento, focalizzato sui rischi derivanti dalla riforma Nordio, vedrà la partecipazione di due relatori di rilievo: la Dott.ssa Laura Russo, magistrato del Tribunale di Savona, e la Dott.ssa Francesca Dentis, magistrato della Procura della Repubblica di Imperia, entrambe componenti del Comitato Giusto dire NO. L'incontro sarà introdotto e moderato dall'Avvocato Roberto Rum, del Foro di Imperia, componente del Comitato Società Civile per il NO.

Secondo gli organizzatori, “la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura non è un tema riservato agli addetti ai lavori, ma riguarda direttamente tutti i cittadini”. L'iniziativa si propone di offrire un'analisi chiara e accessibile dei contenuti della riforma e delle sue implicazioni sull'equilibrio tra le funzioni e i poteri dello Stato.

L'obiettivo è fornire elementi concreti e comprensibili per permettere a tutti di formarsi un'opinione libera e consapevole sulla riforma Nordio e sull'importanza di preservare l'indipendenza della magistratura, considerata pilastro dello stato di diritto e della democrazia.