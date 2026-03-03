Interreg ALCOTRA, 26 milioni dall’UE: la Provincia di Imperia presenta il bando a Pieve di Teco

Dall’Unione Europea arrivano complessivamente 26 milioni di euro per sostenere progetti integrati tra Italia e Francia nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA 2021-2027, con ricadute dirette anche sul territorio della nostra provincia. Per approfondire le opportunità e le modalità di partecipazione, la Provincia di Imperia invita amministratori locali, enti e associazioni alla presentazione dell’apposito bando in programma giovedì 5 marzo alle ore 10 al Teatro Salvini di Pieve di Teco.



Il bando resterà aperto fino al 29 maggio per progetti riguardanti i seguenti settori:

• Digitalizzazione

• Competenze e specializzazione intelligente

• Energie rinnovabili

• Adattamento climatico e prevenzione dei rischi

• Biodiversità

• Mobilità sostenibile

• Governance della cooperazione

Il Presidente Claudio Scajola commenta: “E’ un occasione da non perdere per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo organizzato questo incontro informativo per poter dare a tutti i soggetti interessati gli strumenti necessari per partecipare al bando europeo”.