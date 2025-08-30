Al via il controesodo di fine agosto: weekend da bollino rosso sulle autostrade che portano al Nord

Scatta oggi il weekend del grande controesodo estivo, e il Ponente Ligure si prepara ad affrontare due giornate di traffico intenso lungo la A10 Genova-Ventimiglia. Le autorità hanno già diramato un'allerta per possibili code e rallentamenti sia oggi che domani, in particolare nei tratti compresi tra il confine con la Francia e Savona, comprese le direttrici che portano al Nord. Dopo un agosto caratterizzato da un’affluenza turistica molto alta, il rientro dei vacanzieri verso le grandi città del Nord Italia e oltre confine provocherà a breve le prime congestioni. Le fasce orarie più critiche, secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, saranno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 in entrambe le giornate.

I tratti più a rischio di rallentamenti saranno quelli attorno agli svincoli della nostra provincia ma anche a quelli di Albenga, Finale Ligure e Savona, con code in direzione Genova. Particolarmente congestionato si prevede il nodo di Savona, dove la A10 si interseca con la A6 Torino-Savona, punto nevralgico per chi rientra dalle riviere verso il Piemonte e la Lombardia. Anche la viabilità ordinaria rischia il collasso in alcuni tratti, soprattutto lungo l’Aurelia, dove molti automobilisti cercano alternative per evitare l’autostrada, con il rischio di ingorghi nei centri cittadini.

La Polizia Stradale raccomanda prudenza alla guida e ricorda che saranno intensificati i controlli per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare. Il consiglio resta quello di pianificare il viaggio scegliendo fasce orarie meno trafficate, se possibile nella mattinata presto o in tarda serata. Anche Trenitalia e le linee regionali stanno registrando un aumento del flusso passeggeri, a testimonianza di un ritorno importante verso le grandi città del Nord dopo la pausa estiva.

Per chi si trova ancora nel Ponente Ligure, sarà l’ultima occasione per godere di un tuffo nel mare o di una passeggiata nei borghi costieri prima del rientro alla routine. Ma chi si mette in viaggio, lo faccia con pazienza: sarà un fine settimana da bollino rosso.