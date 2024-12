Sanremo risponde alla Rai sulla Sardenaira: "Cattiva pubblicità che non tiene conto della storia"

La recente gaffe su Rai Uno in merito alla Sardenaira ha scatenato non poche risposte da parte dei sanremesi e non solo, praticamente nella totalità in contrasto con quanto accaduto.

Chi sui social, chi lungo le vie, chi seduto al bar e ancora chi in coda proprio per poter acquistare un trancio del noto prodotto locale ha reagito in maniera decixamente critica nei confronti della desrizione fatta dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali e dalla reazione della conduttrice del programma 'La volta buona' Caterina Balivo.

"Una brutta pubblicità per la città - commentano dalla Tavernetta in via Palazzo - si poteva evitare. Andare a dare sentenze in questo modo non è sicuramente il caso, anche perché parliamo di un ottimo prodotto".

Tanti altri si aggregano a questa affermazione, sottolineando come la descrizione fatta sul primo canale sia decisamente semplicistica e per certi versi anche inesatta, a cominciare dalla definizione della Sardenaira come pizza, passando poi per la questione del 'macello di aglio' che è sicuramente parte della ricetta, ma non nelle quantità mastodontiche che parrebbero da questa descrizione. "Se non vuoi l'aglio comunque basta toglierlo, anche perché è in camicia" commenta qualcuno.

Un altro aspetto, sottolineato soprattutto dai gestori di bar e pizzerie e focaccerie al taglio è che l'immagine data della Sardenaira non tiene poi conto della tradizione del piatto: "La Sardenaira nasce dai pescatori che si preparavano questo piatto utilizzando ingredienti semplici - spiega il pizzzaiolo della Taverna in Piazza Borea D'olmo - e che da lì è diventata parte della nostra tradizione".

Tante critiche quindi nei confronti del programma Rai sulla Sardenaira, a cominciare dalla pubblicità negativa passando poi per le reazioni dello studio e la descrizione imprecisa del prodotto. Una pubblicità che però in città pare non aver attecchito: infatti anche questa mattina le attività in cui si serve il tipico piatto locale hanno visto la solita coda, composta anche tra gli altri da alcuni cittadini stranieri, forse la migliore risposta che si potesse dare.