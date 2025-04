Riaperto da oggi anche l'impianto GPL del distributore IP di Taggia svincolo A10

Riaperto da oggi anche l'impianto GPL del distributore di benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi IP di Taggia, sito in Regione Morene, in prossimità dello svincolo autostradale A10. Il distributore è stato chiuso mercoledì scorso, dopo che, nel corso di un intervento di manutenzione programmata dell'impianto GPL, si verificò una fuoriuscita di gas a causa del malfunzionamento di una valvola. Il distributore IP di Taggia svincolo autostradale A10 fa parte della rete di stazioni di servizio di proprietà di Centro Petroli Impianti, presente capillarmente in provincia di Imperia.