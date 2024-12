Assipan Confcommercio in difesa della Sardenaira: “La tv pubblica rispetti chi lavora tutta la notte per garantire la qualità e la tipicità dei prodotti”

Il siparietto sulla Sardenaira andato in onda il 19 dicembre su Raiuno nel corso del programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo non è andato giù ai panificatori della Confcommercio, che, attraverso il Presidente Provinciale e Vicepresidente Nazionale di Assipan Confcommercio, Luigi Giuliani, puntualizzano la loro posizione.

ParlAndo del prossimo Festival della canzone, in collegamento da Sanremo, il direttore di Sorrisi e Canzoni Tv Aldo Vitali ad un certo punto ha fatto riferimento alla Sardenaira, parlando di “una pizza con un macello d’aglio” e sortendo l’espressione disgustata della Balivo, che seguiva da studio.

Sottolinea Luigi Giuliani: “È inammissibile che chi svolge un servizio pubblico, attraverso la televisione di Stato, possa lasciarsi andare a dichiarazioni ed espressioni del genere. Non si possono infangare persone che lavorano tutta la notte, come i panificatori, per mantenere tradizioni e qualità. La riteniamo una cosa vergognosa. La Sardenaira è uno dei nostri simboli ed è frutto di impegno e fatica. Così come molti altri prodotti di alta qualità, legati alla tradizione, garantiti dal lavoro dei nostri panificatori. Da chi svolge ruoli di comunicazione ad alto livello, ci aspettiamo maggior serietà e rispetto”.