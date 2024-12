Sanremo: la trasmissione di Caterina Balivo 'scivola' sulla Sardenaira "Una pizza con un 'macello' di aglio" (Video)

Sarà anche stata una goliardata dettata dalla non conoscenza del prodotto, ma alla fine è risultato un attacco ad una tipicità di Sanremo e dell’intera riviera di Ponente (per non dimenticare quella della Costa Azzurra) durante una seguitissima trasmissione televisiva.

E’ accaduto il 19 dicembre scorso, durate la trasmissione ‘La volta buona’ condotta da Caterina Balivo. In collegamento con l’ingresso dell’Ariston e parlando del prossimo Festival è stato detto dal direttore di ‘Sorrisi e Canzoni Tv’ che la Sardenaira è una pizza “Con un macello di aglio”.

Intanto è un’affermazione sbagliata e i conoscitori del prodotto (tra l’altro graditissimo ai tanti turisti che visitano Sanremo) lo sanno benissimo, perché non c’è così tanto aglio. Ma quanto detto da Vitali ha creato espressioni disgustate della stessa conduttrice e degli ospiti in studio.

Una diretta su Rai Uno che, ne siamo certi, vedrà importanti reazioni da chi produce da sempre la Sardenaira, declinata con altri nomi anche a Ventimiglia e Nizza come ‘Pizza all’Andrea’.

Una caduta di stile, insomma, sicuramente dettata dalla scarsa conoscenza del prodotto. La stessa conduttrice, Caterina Balivo, napoletana Doc, ha affermato di preferire la pizza di Milano, magari dimenticando la qualità dello stesso prodotto della sua città Natale. Chissà cosa diranno i produttori matuziani e se reagiranno alle affermazioni della trasmissione di Rai Uno.