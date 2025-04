Sanremo: domani il 'Pride 2025', ordinanza del Sindaco che vieta la vendita di bevande da asporto

Ordinanza del Sindaco di Sanremo, per garantire la sicurezza nel corso della sfilata di domani nell’ambito del ‘Pride 2025’, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno che quali disciplinano le indicazioni operative che devono essere tenute in caso di manifestazioni.

L’ordinanza riguarda il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione, altre bevande in contenitori di vetro e/o metallici oltre agli strumenti di autodifesa come gli spray antiaggressione. Il provvedimento, come richiesto dalla Questura, interesserà le attività commerciali e di somministrazione in piazza Colombo, via Manzoni e via Bartolomeo Asquasciati oltre al supermercato Pam di via Canessa, dalle 11 di domattina alle 20 e comunque fino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica.

Sarà, come sempre, consentita la consumazione delle bevande solo agli avventori seduti ai tavoli, anche in quelli posti nei dehors esterni e non a coloro che non hanno posto a sedere. Chi non rispetterà l’ordinanza potrà essere multato con sanzioni da 25 a 500 euro.