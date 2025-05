Bandiere Blu 2025, pioggia di conferme nel Ponente: “Qualità, sostenibilità e mare d’eccellenza”

Con l’assegnazione ufficiale delle Bandiere Blu 2025 da parte della FEE (Foundation for Environmental Education), la Riviera dei Fiori conferma il suo posto d’onore tra le mete balneari italiane più virtuose e apprezzate. Nella provincia di Imperia, il prestigioso riconoscimento è andato a Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina, con la sola nota dolente rappresentata dalla perdita della Bandiera Blu per le spiagge di Bussana e Imperatrice a Sanremo. Una conferma importante per molte amministrazioni, che hanno voluto esprimere pubblicamente la loro soddisfazione.

Riva Ligure, Giuffra: “Sarà un’estate bellissima”. Grande entusiasmo da parte del sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, che celebra la settima Bandiera Blu consecutiva per le spiagge del comune: “Per il settimo anno consecutivo, le nostre spiagge vengono certificate per l’eccellente qualità del mare e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Un riconoscimento che attesta, ancora una volta, l’alto livello della nostra offerta, in termini ecologici, di servizi e di accoglienza. Oltre ad essere un alleato in più nell’accrescere la competitività, la visibilità e la reputazione delle strutture locali. Non occorre aggiungere altro, ad eccezione di un immenso grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo strepitoso risultato.”

Giuffra ha poi ringraziato uno ad uno amministratori, dipendenti, operatori ecologici e imprenditori locali, sottolineando il ruolo cruciale dei cittadini: “Al Vicesindaco con delega al Turismo Francesco Benza, all’Assessore all’Ambiente Martina Garibaldi, ai Consiglieri ed ai dipendenti comunali, agli operatori di Amaie Energia e Servizi, ai nostri imprenditori che, con fierezza, continuano ad investire per rendere la nostra Riva Ligure sempre più accogliente. Sarà un’estate bellissima.”

Santo Stefano al Mare, Ferretti: “Un riconoscimento che ci spinge a fare di più”. Il consigliere Remo Ferretti del Comune di Santo Stefano al Mare ha messo l’accento sul valore ambientale del riconoscimento: “Ancora un altro anno e Santo Stefano al Mare, dopo molto lavoro e impegno, ha ottenuto la Bandiera Blu. È da considerarsi un traguardo che dimostra come le tematiche ambientali, non solo turistiche, debbano essere messe al centro. La Bandiera Blu include molti aspetti: sicurezza ambientale, qualità delle acque, informazione, senso di appartenenza. È anche un piccolo ma importante messaggio su come dovremmo prenderci cura del mare che ci circonda, in un’epoca in cui plastica e rifiuti vengono sversati ogni giorno in quantità preoccupanti.”

Ferretti ha poi assicurato che l’amministrazione continuerà nel suo percorso: “C’è un piano di sostenibilità ambientale da portare avanti, e noi continueremo su questa strada.”

Bordighera, Ingenito: “Trentaduesima Bandiera Blu, premiato il lavoro sul territorio”. Anche Bordighera ha ottenuto una doppia conferma: quella della Bandiera Blu per le spiagge e per l’approdo turistico, risultato che l’amministrazione guidata da Vittorio Ingenito ha voluto celebrare con orgoglio: “Un grande risultato che premia la bellezza del nostro territorio e la gestione sostenibile portata avanti negli anni. Dalle attività di educazione ambientale alla qualità delle acque, dalla conservazione degli ecosistemi alla presenza di infrastrutture nei porti, sono tanti i criteri richiesti dalla FEE e soddisfatti dal nostro comune.”

In particolare, viene sottolineato il risultato ottenuto per il porto turistico: “Siamo felicissimi per la trentaduesima Bandiera Blu per le spiagge e, soprattutto, per la quinta Bandiera Blu per l’approdo. Un traguardo fortemente voluto e raggiunto fin dal nostro primo mandato, con ingenti investimenti. Solo quest’anno, con l’ultima variazione di bilancio, abbiamo stanziato altri 200.000 euro a supporto.”

Sanremo, Moscato: "Ancora una volta ci confermiamo come eccellenza". Sanremo risulta la città della provincia più premiata, con tre bandiere blu conferite:"Siamo sicuramente contenti per i riconoscimenti dati a Tre Ponti, Capo Pino e Tiro a volo - commenta l'assessore all'ambiente Ester Moscato - E anche se Bussana e Imperatrice non ce l'hanno fatta, mantengono un livello buono. La bandiera blu comunque arriva in certi momenti e si vede che quando sono stati fatti i prelievi purtroppo i valori non erano sufficienti al riconoscimento. Siamo contenti di come è andata, ancora una volta Sanremo si è riconfermata tra le bandiere blu. Vero che siamo passati da cinque a tre, ma va sottolineato che le due escluse sono appena sotto l'eccellenza, che quindi le nostre acque godono di buona salute, nonostante i divieti di balneazione che sono comunque un qualcosa che periodicamente capita ovunque".