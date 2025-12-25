Natale 2025: gli auguri dell'Auser di Ventimiglia in occasione delle festività di fine anno

In occasione delle festività natalizie, l’Auser Aps di Ventimiglia rivolge un sentito augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i cittadini del territorio e alle Istituzioni, rinnovando al contempo il proprio impegno quotidiano a servizio della comunità.

L’Associazione è da anni una presenza attiva e riconosciuta sul territorio grazie al prezioso volontariato dei “nonni vigili” e al servizio di trasporto sociale e protetto, rivolto in particolare alle persone anziane e fragili. Un impegno concreto che guarda già al futuro: nel corso del 2026 sono infatti previste nuove iniziative culturali e tematiche dedicate ai soci Auser, agli anziani, alle persone più vulnerabili e a tutta la cittadinanza, nell’ambito del Patto Anziani Benessere 2025-2026 promosso dalla Regione Liguria.

In questa prospettiva, l’Auser sta potenziando la disponibilità dei volontari per il trasporto protetto. Pur prevedendo un piccolo rimborso per ogni viaggio effettuato, l’Associazione è alla ricerca soprattutto di persone animate da uno spirito di liberalità e senso civico, disponibili a offrire un servizio utile al territorio e ai cittadini. Un gesto semplice, anche solo settimanale, che rappresenta un grande aiuto per la comunità e, allo stesso tempo, un’esperienza profondamente gratificante dal punto di vista umano.

Tra le tante storie di solidarietà vissute in questo periodo, una in particolare ha segnato profondamente l’Associazione. Fino a pochi giorni prima di Natale, grazie all’impegno del volontario “nonno vigile” Angelo, l’Auser ha garantito il trasporto a una mamma e alla sua bambina in grave difficoltà. La piccola purtroppo non c’è più, “volata in cielo”, ma l’Associazione si stringe con profonda commozione attorno ai genitori, con il cuore colmo di dolore e, allo stesso tempo, con l’orgoglio di aver avuto il privilegio di accompagnare e servire la bambina e la sua mamma fino all’ultimo.

Determinante, in questo percorso, è stata anche la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia e con le Istituzioni, che hanno permesso di garantire continuità al servizio di trasporto. Un risultato che, per l’Auser, non ha prezzo e rappresenta il senso più autentico del fare rete per il bene comune.

In un tempo segnato da fragilità e bisogni crescenti, l’Auser Aps di Ventimiglia rinnova il suo augurio di Pace, Speranza e Amore a tutta la comunità, nella profonda convinzione che la solidarietà sia la risposta più concreta e necessaria. Con la granitica certezza che, nonostante tutto, “il meglio deve ancora venire”.