Sanremo, nuove ecoisole al Borgo: prosegue il progetto PNRR di Amaie Energia contro il conferimento selvaggio (Foto)

Si sta concludendo l’installazione delle ecoisole nella zona del ‘Borgo’ a Sanremo. Amaie Energia, di concerto con l’assessorato all’ambiente del comune matuziano. Dopo la messa in opera di quelle in via Pietro Agosti e via Martiri, negli ultimi giorni è toccato a via Galilei (a ridosso del piazzale del Borgo) e a strada Borgo Tinasso. Le ecoisole fanno parte del progetto PNRR gestito da Amaie Energia. Come già avvenuto nella fase precedente, una volta attive le strutture, gli utenti potranno utilizzare l’ecoisola più vicina, ma anche qualsiasi altra postazione della stessa via o della zona omogenea.

Nelle prime settimane di “prova”, in co-esistenza con il servizio porta a porta, l’accesso sarà libero, senza tessera o badge: basterà premere il pulsante di risveglio, mentre il display e una spia luminosa indicheranno lo sportello sbloccato. Sulle strutture sono presenti cartelli informativi con le date di attivazione e sostituzione del servizio. Le tessere abilitanti vengono consegnate direttamente a domicilio, nella buca delle lettere. In molti si augurano, soprattutto per strada Borgo Tinasso, che le nuove ecoisole possano scoraggiare il cosiddetto ‘conferimento selvaggio’ che, molto spesso, ha trasformato alcune zone della via in una discarica a cielo aperto.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul nuovo sito di Amaie Energia, nelle news, sulla pagina dedicata al progetto PNRR e sui canali social. Restano inoltre attivi Call Center, Info Point aziendale e Ufficio Distribuzione del Palafiori per informazioni e segnalazioni (Tel. 0184 51711 –