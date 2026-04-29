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Attualità | 29 aprile 2026, 17:20

Potatura dei pini allo 'Zaccari', l'Amministrazione di Vallecrosia al Mare: "Intervento importante per la sicurezza dei giovani" (Foto)

"Per garantire un ambiente più sicuro, ordinato e accogliente per tutti i ragazzi che ogni giorno frequentano questo spazio per le loro attività sportive"

Potatura dei pini allo 'Zaccari', l'Amministrazione di Vallecrosia al Mare: &quot;Intervento importante per la sicurezza dei giovani&quot; (Foto)

Pulizia e potatura dei pini allo 'Zaccari'. Un intervento voluto da Vallecrosia al Mare, comune capofila nella gestione del complesso sportivo insieme a Bordighera, Camporosso e Ventimiglia, che si è iniziato nella giornata di ieri.

"Un intervento importante per garantire un ambiente più sicuro, ordinato e accogliente per tutti i ragazzi che ogni giorno frequentano questo spazio per le loro attività sportive" - sottolinea l'Amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare.

"La sicurezza dei nostri giovani è al centro del nostro operato: prendersi cura degli spazi che vivono significa prendersi cura del loro presente e del loro futuro" - mette in risalto l'Amministrazione Perri - "Continuiamo a lavorare con attenzione e responsabilità per la nostra comunità".

Elisa Colli

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