Ventimiglia, gli studenti del Fermi Polo Montale in Comune per due giornate di educazione civica e incontro con le istituzioni (foto)

Nei giorni 27 e 28 marzo alcune classi dell’Istituto Fermi Polo Montale hanno partecipato a un significativo incontro istituzionale presso il Comune di Ventimiglia, nell’ambito delle attività di educazione civica finalizzate alla conoscenza delle istituzioni, dell’ordinamento degli enti locali e dei processi decisionali pubblici.

L’iniziativa, promossa dal Prof. Lorenzo Cortelli in collaborazione con la Prof.ssa di Diritto ed Economia Politica Lia Gagliano, ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto tra studenti e amministratori locali.

Nel corso delle due giornate sono intervenuti il Sindaco, On. Flavio Di Muro, che ha illustrato il proprio ruolo, il rapporto con la Giunta e il Consiglio Comunale e la propria esperienza istituzionale, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Nazzari, che ha approfondito il funzionamento dell’organo consiliare e delle commissioni e l’Assessore alle Politiche Giovanili Milena Raco, che ha presentato le iniziative rivolte ai giovani e il ruolo della consulta giovanile.

Particolarmente rilevanti anche gli interventi del Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano e del Dott. Armando Bosio, che hanno offerto un inquadramento del TUEL e approfondito gli aspetti legati alla contabilità pubblica e alla gestione amministrativa dell’Ente. A completare il quadro, il contributo di Andrea Coppola, che ha illustrato il funzionamento dell’Ufficio di staff e il rapporto tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Gli studenti hanno partecipato con interesse, ponendo domande puntuali e dimostrando attenzione e consapevolezza rispetto ai temi trattati.

“Queste esperienze rappresentano un passaggio importante nel percorso di didattica dell'educazione civica – ha dichiarato il Prof. Lorenzo Cortelli – perché consentono agli studenti di andare oltre lo studio teorico e di confrontarsi direttamente con chi ogni giorno opera all’interno delle istituzioni. Comprendere concretamente come funziona un ente locale, quali sono i ruoli, le responsabilità e le difficoltà della gestione amministrativa, significa sviluppare una cittadinanza più consapevole. Il dialogo diretto con gli amministratori stimola nei ragazzi senso critico, partecipazione e responsabilità, elementi essenziali per la formazione di cittadini attivi”.

“Dal punto di vista delle discipline giuridico-economiche – ha aggiunto la Prof.ssa Lia Gagliano – l’incontro ha rappresentato un’opportunità didattica di grande valore, permettendo agli studenti di collegare i contenuti teorici allo studio concreto dell’ordinamento degli enti locali. Approfondire direttamente temi come il TUEL, il funzionamento degli organi comunali e i principi della contabilità pubblica consente di rendere più efficace e significativo l’apprendimento, sviluppando competenze critiche e una maggiore consapevolezza del ruolo delle istituzioni”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso formativo che proseguirà nel mese di maggio, quando alcune classi quinte dell’Istituto si recheranno a Genova per assistere a una seduta del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, consolidando ulteriormente la conoscenza delle istituzioni a livello territoriale.

L’Istituto Fermi Polo Montale conferma così il proprio impegno nel promuovere percorsi di educazione civica concreti e partecipati, orientati alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.