Imperia, incontro sulle truffe telefoniche: iniziativa di 50&Più con la Polizia Postale il 5 maggio

Un appuntamento dedicato alla prevenzione e all’informazione su un fenomeno sempre più diffuso: le truffe telefoniche. È quello organizzato da 50&Più Imperia, in collaborazione con la Polizia Postale, per martedì 5 maggio alle 15 presso la sala convegni del Museo dell’Olivo “Fratelli Carli”, in via Garessio 13.

Il convegno, intitolato “Le truffe telefoniche - ultime novità”, si propone di fornire ai cittadini strumenti concreti per riconoscere e difendersi dai tentativi di raggiro, sempre più sofisticati e difficili da individuare. Durante l’incontro, esperti del settore illustreranno le tecniche più recenti utilizzate dai truffatori e offriranno consigli pratici per evitare di cadere vittima di frodi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di 50&Più, realtà attiva da oltre cinquant’anni su tutto il territorio nazionale, che lavora per la valorizzazione e la tutela degli over 50. L’associazione promuove infatti attività culturali, sociali e formative, con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle persone. Attraverso ricerche, indagini demografiche e momenti di confronto pubblico, 50&Più contribuisce a stimolare il dibattito sulle politiche legate all’invecchiamento attivo, offrendo al tempo stesso servizi e consulenze personalizzate in ambito previdenziale e fiscale.

L’appuntamento del 5 maggio rappresenta quindi un’importante occasione per informarsi e confrontarsi su un tema di grande attualità, rafforzando la consapevolezza e la sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più esposte. Con iniziative come questa, 50&Più conferma il proprio obiettivo: costruire una società inclusiva, in cui ogni persona possa vivere pienamente e contribuire allo sviluppo collettivo.