Nuova sala di videosorveglianza, Ventimiglia inaugura la centrale operativa al comando di polizia locale (Foto e video)

Maggiore sicurezza in città. Ventimiglia inaugura la nuova sala di videosorveglianza situata all'interno della centrale operativa della polizia locale. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza di autorità civili, militari e della polizia locale.

"Oggi inauguriamo una sala istituita presso il comando di polizia locale di Ventimiglia che ci permetterà di vigilare e monitorare la città" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Si tratta di attuare un finanziamento che è arrivato dal Ministero dell'Interno nel 2022. Sono contento che partecipi a questa inaugurazione il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, con cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando su vari aspetti della sicurezza a dimostrazione che l'impegno verso Ventimiglia non è mai mancato, anzi è stato dimostrato in più occasioni con atti concreti. Il sindaco ha un ruolo proattivo, l'intento è lavorare in sinergia e proporre idee innovative, che devo dire sono state tutte accolte con entusiasmo. Oggi è una giornata che segna un passaggio importante di questo percorso. E' un tassello importante della sicurezza integrata che vogliamo compiere nella città di Ventimiglia. Mai come oggi la città è sicura perché il flusso migratorio che incide su questo si è affievolito. E' un fenomeno che è più facilmente gestibile ma non abbassiamo la guardia. Abbiamo ampliato il sistema di videosorveglianza. Andiamo a installare 250 telecamere di ultima generazione, una strumentazione che ci aiuta a prevenire i reati, a controllare il territorio e a far rispettare la legge. Non è solo un'inaugurazione fine a sé stessa, si tratta di un salto di qualità decisivo. Si tratta di una scelta politica precisa. Abbiamo mantenuto la promessa di investire nella sicurezza, fornendo alla città un sistema all’avanguardia che garantisca controllo, prevenzione e prontezza di intervento. Quota parte di queste telecamere verranno messe in un sistema per controllare i reati ambientali. Contiamo di aumentare le sanzioni per cercare attraverso 'il bastone' a insegnare ai concittadini e a chi si trova di passaggio che il senso civico vuol dire saper stare al mondo e comportarsi bene nel rispetto altrui. Le telecamere saranno a disposizione delle forze dell'ordine, contiamo di lavorare in sinergia per garantire maggiore sicurezza. C'è un lavoro sinergico anche all'interno del comune di Ventimiglia che ha riguardato vari uffici e consulenti esterni, che ringrazio. Un ringraziamento particolare va agli agenti della polizia locale di Ventimiglia che da oggi garantiranno i turni per leggere i dati che verranno offerti da questi strumenti per poi tramutarli in azioni concrete".

"La sala operativa di videosorveglianza inaugurata oggi dal comune di Ventimiglia è il risultato di un importante lavoro di squadra che valorizza la capacità dello Stato e del governo di agire in una logica di sinergia e collaborazione con le autonomie locali, investendo sulla sicurezza urbana integrata e partecipata" - dichiara Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, che ha partecipato alla cerimonia in video collegamento - "Sono un grande sostenitore della logica delle sinergie. Destinare risorse congiunte per implementare tecnologie di sicurezza moderne significa saper cogliere le sfide che i mutamenti sociali impongono alla società. Compito del governo è creare le condizioni possibili per poter migliorare la vita dei cittadini con nuovi strumenti governativi, come abbiamo fatto con le misure previste dal Decreto Sicurezza bis e come stiamo facendo adesso con la legge di riforma dell’ordinamento della polizia locale. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, il lavoro straordinario di tutte le nostre forze dell’ordine può contare su uno strumento ulteriore, efficace e al passo con i tempi per garantire la sicurezza, un diritto che va protetto e che rappresenta una condizione imprescindibile per lo sviluppo dei territori e per la coesione sociale. Il coordinamento è uno strumento essenziale per rafforzare la sicurezza".

"E' u n esempio virtuoso e positivo di come si integrano bene le risorse, le forze statali e degli enti territoriali" - mette in risalto il prefetto di Imperia Antonio Giaccari - "Ringrazio il sindaco di Ventimiglia, che è molto ricettivo, perché grazie all'intervento del Comune, della Giunta e degli uffici comunali abbiamo messo un ulteriore tassello per consentire al centro coordinamento di polizie e dogane, che è un'istituzione importante di coordinamento interforze Italia-Francia, di rientrare a Ventimiglia e in Italia, visto che ora si trova a Mentone. Il sindaco e l'Amministrazione comunale hanno messo a disposizione gratuitamente questi uffici. Un ulteriore ufficio di polizia che entra nel centro della città e, quindi, questa è la prova tangibile dell'attenzione del comune di Ventimiglia e di tutto l'apparato statale per la sicurezza della comunità. La tenuta del sistema deve essere sempre all'altezza per fronteggiare questa situazione".

"Ventimiglia, nella provincia di Imperia, è una delle città più sicure" - mette in evidenza il questore di Imperia Andrea Lo Iacono - "La costituzione di questa sala operativa costituisce un tassello ulteriore nella sicurezza integrata e partecipata. E' importante che anche i cittadini collaborino attivamente alla realizzazione del sistema di sicurezza. L'avvio di questo progetto è funzionale anche alla migliore efficacia di un progetto del dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell'immigrazione e delle frontiere, che partirà fra qualche giorno, che è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e incrementare il numero dei rimpatri e degli accompagnamenti presso i Cpr dei migranti clandestini. Grazie per la collaborazione visto che ci consente di collegarci direttamente al sistema di videosorveglianza sia per le attività di polizia giudiziaria sia per la gestione dell'ordine pubblico".

La nuova centrale operativa è dotata di tutti gli standard di sicurezza e di rispetto della privacy e l’accesso è consentito unicamente agli operatori autorizzati. "L'impianto conta di 250 telecamere che si vanno a sommare alle quaranta iniziali. Sono telecamere dislocate in tutta la città partendo dal confine di Stato fino al confine con Camporosso" - spiega il comandante Sandro Villano - "Sono telecamere finalizzate alla sicurezza urbana e controllo del territorio. Abbiamo trenta telecamere fisse e mobili che sono dedicate al contrasto dell'abbandono incontrollato dei rifiuti. Parecchie telecamere, invece, sono finalizzate alla lettura delle targhe che servono sia per statistica, sia per il controllo di soggetti delittuosi, sia per verifiche e collaborazione con le forze dell'ordine. La centrale è aperta tutti i giorni, negli orari di apertura del comando, vi sarà sempre personale dedicato che monitorerà le telecamere presenti in città. E' un'area riservata in cui possono accedere solo operatori autorizzati al trattamento dei dati. Sarà a disposizione delle forze dell’ordine per estrare dati e visionare immagini in tempo reale. Si crea così una struttura di collaborazione partecipata tra le forze dell'ordine finalizzata su più settori: sicurezza urbana, controllo del traffico, intervento di pattuglie su zone sensibili per criticità veicolari, incidenti, interventi di ordine pubblico o per segnalazioni di cittadini. E' un sistema collaborativo e finalizzato principalmente per assicurare la sicurezza urbana e tutelare la tranquillità di cittadini e turisti".