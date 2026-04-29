Sanremo, installati i nuovi contenitori gialli per le deiezioni canine: 30 postazioni nelle zone più abitate

Sanremo - Ha preso il via l’installazione sul territorio comunale, con particolare attenzione alle zone a maggiore densità abitativa, dei nuovi contenitori dedicati esclusivamente alla raccolta delle deiezioni canine.

L’intervento, voluto dall’Amministrazione comunale, prevede la posa di circa 30 contenitori dal design facilmente riconoscibile, essendo di colore giallo e caratterizzati da un’apposita apertura a forma di "zampa". Inoltre, ogni postazione è dotata di un dispenser di sacchetti per le deiezioni, così da agevolare i proprietari qualora ne fossero momentaneamente sprovvisti.

L’obiettivo dell'iniziativa è duplice: offrire un servizio all’utenza e migliorare la qualità della raccolta differenziata, evitando che i sacchettini vengano impropriamente abbandonati nei pressi dei cassonetti stradali del vetro o in altri cestini non idonei, compromettendo il decoro urbano.

«Con questo intervento - dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato - viene compiuto un passo avanti verso una città più pulita e a misura di cittadino. Ringrazio Amaie Energia e gli uffici dell’ambiente: il loro impegno ha permesso di rispondere ad una specifica richiesta del territorio. Confidiamo nel senso civico della cittadinanza e dei turisti per un utilizzo responsabile dei contenitori dedicati. Si ricorda, a tale proposito, che sono destinati esclusivamente allo smaltimento delle deiezioni canine e non ai rifiuti urbani domestici».

Si precisa infine che, laddove non siano ancora presenti le nuove postazioni gialle, è possibile continuare ad utilizzare i normali cestini gettacarte, poiché questo tipo di rifiuto è un residuo non differenziabile.