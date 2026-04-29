Ospedaletti, al via il 1° maggio il progetto “Navigare per crescere insieme”: oltre 90 studenti in barca a vela con il Centro Velico

Prenderà il via il 1° maggio a Ospedaletti il progetto “Navigare per crescere insieme”, iniziativa dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del plesso scolastico cittadino e curata dal Centro Velico Ospedaletti, da anni punto di riferimento per la promozione della vela tra i più giovani.

Il progetto ha registrato un immediato successo di adesioni, con oltre 90 iscritti. Ogni partecipante prenderà parte a due incontri gratuiti della durata di due ore, che prevedono anche un’uscita in mare in barca a vela sotto la supervisione di istruttori federali e Csain.

L’avvio coincide con il ponte del 1° maggio, per poi proseguire ogni sabato e domenica del mese, con conclusione prevista il 6 e 7 giugno. È già prevista la possibilità di estendere le attività anche al 13 e 14 giugno, in base alle esigenze organizzative.

L’obiettivo, spiegano i promotori del CVO, è quello di avvicinare i giovanissimi allo sport della vela, dando continuità a un percorso che l’associazione considera una vera priorità: un modo per far conoscere il mare, la disciplina sportiva e i valori di rispetto, collaborazione e autonomia che la vela porta con sé.

Terminato il progetto scolastico, da lunedì 22 giugno prenderanno il via i corsi estivi settimanali, aperti a tutti a partire dai 5 anni e attivi fino alla riapertura dell’anno scolastico. Sono previste agevolazioni per i residenti di Ospedaletti.