Consiglio comunale di Sanremo: tensioni, novità e decisioni strategiche tra bilanci, regolamenti e diritti civili

Terminata la seduta del consiglio comunale di Sanremo. L'assemblea, iniziata alle ore 16 con la sessione di Question Time in cui l'opposizione ha acceso il dibattito, ha proseguito con un minuto di silenzio tributato a Papa Francesco. Il presidente del Consiglio Alessandro Il Grande è poi tornato su quanto successo durante lo scorso consiglio comunale, nel corso del quale sono state rivolte al consigliere Antonino Consiglio frasi ingiuriose, sottolineando come purtroppo la fase istruttoria non ha permesso di identificare il responsabile, rimarcando l'obbligo di esprimersi in termini appropriati.



"Basterebbe alzarsi e chiedere scusa, ma credo che il consigliere responsabile non avrà il coraggio di farlo, anzi aggiungo che meriterebbe l'espulsione dall'aula" commenta Consiglio. Il primo punto affrontato durante l'assise è stata la surroga del consigliere comunale dimissionario Mauro Menozzi con il consigliere Fabrizio Ferlito, che subentra ufficialmente nell'assemblea. La decisione è arrivata in seguito alle nomine di Casinò Spa, che hanno coinvolto appunto Menozzi. Il punto più caldo della riunione è stato il rendiconto di gestione 2024, riguardo al quale il Comune ha preso atto dell'avanzo di 12 milioni registrato dagli uffici, facendo già partire una prima fase di discussione su come questi fondi potrebbero essere investiti.



Altro aspetto importante ha riguardato la modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e le nuove tariffe per l'anno 2025. Durante la discussione della pratica infatti, è avvenuto un vivo confronto tra il consigliere Massimo Rossano e l'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei, in merito alla gestione della pratica, giudicata dal rappresentante di Andiamo! troppo semplicistica, ereditando quanto fatto dalla precedente amministrazione senza sforzarsi di progredire. È stata approvata l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, insieme al relativo regolamento. Questa figura avrà il compito di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute o comunque private della libertà personale nel territorio comunale.



Il Consiglio ha poi deliberato l'acquisizione al patrimonio comunale dell'impianto di illuminazione pubblica gestito da Enel Sole, per un importo di €9.575,73 IVA inclusa. Questa operazione si inserisce nel più ampio progetto di ammodernamento dell'illuminazione pubblica, che prevede la sostituzione delle lampade esistenti con tecnologia LED entro il 2026, migliorando l'efficienza energetica e la sicurezza stradale. La pratica ha visto alcune perplessità da parte del consigliere Umberto Bellini, ripensando ai precedenti sull'illuminazione, e ancor di più dal consigliere Rossano (unico ad astenersi in fase di votazione), che ha addirittura chiesto al consiglio di ritirare la pratica, sempre riferendosi ai disservizi sulla manutenzione pubblica passati. La consigliera Balestra ha emesso perplessità sul fatto che ci sarà un anno di transizione sotto Enel Sole, auspicando un controllo rigido sulle operazioni.



Sono state affrontate poi alcune pratiche relative all'approvazione di regolamenti, tra cui il nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard dei servizi di trasporto pubblico locale (Riviera Trasporti) per il bacino di Imperia, valido per il periodo 2025-2034, il regolamento per l'acquisizione in locazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Sanremo e il regolamento comunale della commissione mensa, che definisce le modalità di funzionamento e i compiti della commissione incaricata di monitorare e migliorare il servizio di refezione scolastica. Anche sulla pratica Rt sono state delle questioni sollevate dai consiglieri, in particolare da parte dell'opposizione, pensando ai casi di disservizio che la questione pone. Rossano ha sottolineato le difficoltà che chi abita nelle frazioni si trova ad affrontare, in particolare le difficoltà che i cittadini più anziani si trovano ad affrontare, mentre Consiglio si è soffermato sulle difficoltà legate al trasporto nelle ore notturne e per le aree scolastiche.



Infine Il Consiglio ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un totale di circa 215.000 euro, derivanti da sentenze esecutive. Tra questi, un risarcimento di oltre 2.000 euro alla consigliera Desirée Negri e un risarcimento di 212.000 euro al funzionario dell'Anagrafe Sergio Morabito, reintegrato dopo essere stato assolto nell'inchiesta "Stachanov"