Beni confiscati alle mafie, Biasi (Lega): "Proseguire in modo ancora più efficace il percorso virtuoso della Regione Liguria"

“Sulla criminalità organizzata occorre mantenere alta la guardia e, come Regione Liguria, è necessario proseguire il percorso tracciato anche attraverso i bandi per i contributi ai vari Enti locali sul territorio per il finanziamento degli interventi di valorizzazione sui beni immobili confiscati alle mafie".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Oltre, naturalmente, a promuovere la cultura della legalità e iniziative per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso. Come membro della commissione regionale Antimafia - continua Biasi - oltre ad essere stato sindaco di un piccolo Comune, ho sempre lavorato al valore della legalità e applicazione delle norme che possano aiutare tali fondamentali principi".

Sono quindi soddisfatto che l’Assemblea legislativa della Liguria, nell’ambito della nuova legge di Bilancio, abbia approvato l’ordine del giorno della Lega che, in tal senso, impegna la giunta Bucci a investire le somme necessarie e a prevedere idonee tempistiche affinché tale percorso virtuoso e indispensabile per il nostro territorio sia ancora più efficace per la riqualificazione e il successivo riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata in Liguria”, conclude Biasi.