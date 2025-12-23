Ospedaletti, Giacomo De Vai si dimette da vicesindaco: al suo posto Daniela Gozzi

Giacomo De Vai ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco del Comune di Ospedaletti. Una scelta che, come chiarito dallo stesso interessato e confermato dall’amministrazione, non ha motivazioni politiche ma nasce da esigenze personali e professionali.

“Era una decisione che avevo maturato da diverso tempo – ha spiegato De Vai – eravamo tutti concordi nell’arrivare a fine anno e prendere questa decisione”. Un passaggio condiviso all’interno della maggioranza, che non modifica gli equilibri politici ma porta a una riorganizzazione delle deleghe di giunta.

Al posto di De Vai sarà nominata vicesindaco l’avvocato Daniela Gozzi, già assessore comunale con deleghe agli affari legali, al patrimonio, al personale e alla polizia locale. Una scelta di continuità amministrativa, che valorizza un profilo già pienamente inserito nell’attività di governo dell’ente.

Giacomo De Vai, dal canto suo, non lascerà la vita amministrativa del Comune. Come confermato dal sindaco Daniele Cimiotti, resterà infatti in Consiglio comunale, continuando a garantire il proprio contributo all’azione dell’amministrazione.

Le dimissioni segnano dunque un passaggio interno alla giunta, gestito senza strappi e nel segno della stabilità, con l’obiettivo di conciliare le esigenze personali degli amministratori con la continuità dell’azione amministrativa a Ospedaletti.