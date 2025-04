Sanremo: rendiconto di bilancio 2025, un consiglio comunale tra dibattiti e proposte

Un consiglio comunale acceso ha accompagnato la discussione sul rendiconto di bilancio 2025. Il documento, che fotografa lo stato delle finanze comunali dopo il primo anno della nuova amministrazione, ha certificato un avanzo di 12 milioni di euro, che sommato ai residui porta il totale disponibile a circa 25 milioni. Una cifra importante, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i consiglieri.

Ad aprire il dibattito è stato il leghista Daniele Ventimiglia, che ha espresso la necessità di investire concretamente le risorse disponibili: “Abbiamo fondi importanti, ma i risultati tangibili in città ancora mancano. Via Galilei è ferma da anni, le strade restano un colabrodo, e sulla raccolta differenziata ci sono ancora troppe criticità. E poi pensiamo al turismo: a quanto leggo, mi risulta che l'osservatorio del turismo abbia detto che ci sono stati meno turisti in città, anche se gli eventi erano di più. Spero che nei prossimi due anni la città venga migliorata ”. Ventimiglia ha puntato il dito anche contro i nuovi divieti di balneazione e i lavori pubblici non ancora completati, chiedendo risposte chiare.

Il sindaco Alessandro Mager ha replicato, in particolare sul caso del palazzetto, su cui Ventimiglia ha speso alcune parole durante il suo intervento: “Stiamo valutando con il comitato tecnico come procedere, ma i problemi derivano da preventivi non congrui accettati in precedenza. Occorre cautela prima di agire”.

Massimo Rossano, dell’opposizione, ha aggiunto una lettura politica al documento finanziario: “Questo avanzo deriva in larga parte dallo svincolo del fondo crediti, un aspetto non secondario che meritava più trasparenza. Non basta essere in attivo, bisogna anche valutare come si è arrivati a questo punto. E sulle scelte operate con il Casinò non possiamo non aprire un dibattito, si vanno a togliere risorse”.

Non sono mancate voci più concilianti, come quella del consigliere Vittorio Toesca: “Credo sia stato fatto un buon lavoro nei primi nove mesi. Alcuni cambiamenti sono visibili, specie nei quartieri più periferici come Bussana”.

Diversi consiglieri hanno proposto utilizzi concreti dell’avanzo: Maura Ghisi ha chiesto che almeno il 10% sia destinato allo sport, evidenziando lo stato fatiscente delle palestre cittadine, mentre Luca Marvaldi ha invocato interventi su asfalti, marciapiedi e periferie. Sulla stessa linea Alessandro Marenco, che ha evidenziato la necessità di migliorare l’edilizia scolastica: “Dobbiamo eliminare le ‘finestre rotte’, non possiamo abituarci al degrado”.

Marco Damiano ha invece messo in guardia sull'origine degli avanzi: “Spesso si anticipano i versamenti dei cittadini, come accade per la Tari. Inoltre, su molte aree come via Padre Semeria ancora non si è mosso nulla: serve accelerare. Non va bene che per bandire certi interventi urgenti siano necessari mesi”.

L’assessore Ester Moscato ha difeso il lavoro dell’amministrazione, in particolare su verde urbano e differenziata: “Ci sono stati interventi reali e continuiamo a lavorare sulle criticità, come l’abbandono dei rifiuti e la gestione dei fiumi con Rivieracqua”.

L’omologo Alessandro Sindoni ha replicato alle critiche sul turismo, citando i dati positivi delle presenze a Sanremo durante il Festival e il lavoro in corso per la registrazione del marchio turistico. “Dare spazi adeguati ai cittadini migliora la qualità della città”, ha aggiunto.

Ha poi preso la parola Marco Cassini: "Sappiamo che arriviamo da un accordo programmatico, abbiamo portato avanti il nostro operato. Credo che questi attacchi politici ricevuti siano un po' ridondanti".

Tocca poi al consigliere Antonio Cavallero: "I servizi sociali sono sicuramente l'aspetto importante per la città. So che si tratta di un impegno importante, ma dobbiamo muoverci in tal senso. Serve fare squadra per la città".

Chiude il dibattito Antonino Consiglio: "Si sono dette molte cose oggi, credo che tutti noi abbiamo fatto la campagna elettorale su strade, pulizia e turismo. Non serve andare a concentrarsi sul singolo problema, serve una Sanremo che dà questo. Noi saremo molto attenti a controllare che la città cambi in meglio nei prossimi mesi, avete vinto e ora è il momento che si inizi a portare qualcosa di concreto, e noi come opposizione saremo vigili su questo".