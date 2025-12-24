Bordighera, cade l'Amministrazione Ingenito. Sferrazza: "Sono orgogliosa del lavoro portato avanti"

"Sono molto dispiaciuta per quello che è successo. Che piaccia o no, stavamo lavorando con impegno, sacrificio e senso del dovere per il bene della nostra città" - dice Martina Sferrazza, ormai ex assessore di Bordighera, in seguito alla sfiducia del sindaco Vittorio Ingenito.
"Personalmente avevo ereditato le deleghe degli ex assessori Rodà e Gnutti" - ricorda - "Fin dal primo giorno, il passaggio di consegne è stato per me un grande supporto per portare avanti alcune pratiche già avviate, come ad esempio la ristrutturazione (ancora in corso), grazie a fondi Pnrr, di cinque alloggi che saranno utilizzati per accogliere persone in stato di emergenza. Nell'estate 2025, invece, ho fortemente voluto una spiaggia con assistenza (con operatori del terzo settore) per disabili e anziani, che è stata molto frequentata e che ha dato la possibilità a chi da molto tempo non riusciva più ad andare al mare di poter fare un bagno o semplicemente godersi un po' di sole in riva al mare; la prossima estate sarebbe stata riconfermata, con ulteriori migliorie".
"Senza dimenticare, sempre per quanto riguarda l'ambito sociale, che con gli uffici comunali eravamo quasi al traguardo per ottenere la Bandiera Lilla, il riconoscimento nazionale italiano che viene conferito a comuni, enti e aziende che si impegnano attivamente per creare un turismo accessibile" - fa sapere - "Recentemente abbiamo deliberato in Giunta la convenzione con il nido privato di Bordighera per una riserva di 18 posti, con l'obiettivo di garantire ad altrettante famiglie residenti la garanzia della priorità di accesso al servizio nonché la retta calmierata. Qualche settimana fa, su input di una mail ricevuta da alcune insegnanti dell’Istituto Comprensivo, abbiamo deliberato che due volte l'anno, a maggio e a dicembre, il Comune si farà carico degli oneri d'uso affinché bambini e ragazzi di Bordighera possano tenere un saggio o una rappresentazione teatrale al Teatro Giancarlo Golzi".
"Con gli uffici eravamo in attesa di preventivi per migliorare ulteriormente il cortile della scuola De Amicis; ci saremmo a breve confrontati con la dirigente e gli insegnanti per rendere ancora più fruibile ed efficiente, soprattutto per le ore di motoria, l'area antistante la palestra" - svela - "Gli oltre 300.000 euro investiti nelle migliorie strutturali, gli interventi per il muro del cimitero di Sasso e per le impermeabilizzazioni, le tinteggiature e i ripristini nel cimitero d’Arziglia erano solo l’inizio di un piano che nel prossimo anno avrebbe portato un ulteriore impegno di spesa, circa 170.000 euro, per il muro sempre nel cimitero d'Arziglia".
"Passando all'ambito del commercio, con lo spostamento di Coldiretti all’interno del mercato coperto e con l'accoglimento della richiesta di ospitare un museo del tennis e un negozio di sport, che apriranno il prossimo mese come temporary, c’era la piena volontà di far riscoprire il nostro mercato e di restituirgli attrattiva, a beneficio di ciascun box; spero che tutto questo possa essere un passo verso una nuova stagione per la struttura di piazza Garibaldi" - afferma - "Nel luglio del 2024 ho portato in Consiglio comunale un regolamento per il commercio con un incentivo della durata di tre anni per l’apertura di nuovi negozi. Nell’immediato si tratta dell’unico aiuto possibile che il Comune può dare a chi voglia investire il proprio lavoro nella nostra città. Comprendendo le difficoltà degli operatori del mercato ambulante per i vari spostamenti necessari alla realizzazione dei nuovi lotti della passeggiata, mi sono sempre confrontata e sono sempre stata a disposizione delle categorie per cercare insieme la soluzione che andasse incontro alle nostre richieste di tutela e riguardo nel nuovo manto e che vedesse loro soddisfatti del rientro nel vecchio, ma rinnovato, assetto".
"Sono orgogliosa del lavoro portato avanti in soli due anni e mezzo perché il tempo sembra tanto ma la burocrazia è lenta" - conclude - "Mi sento di ringraziare di cuore tutte le donne e gli uomini che con impegno, professionalità e senso del dovere lavorano ogni giorno negli uffici del comune di Bordighera. La mia gratitudine ai miei ex colleghi per il supporto sempre ricevuto. Un ringraziamento particolare, però, voglio farlo al mio sindaco Vittorio Ingenito, un uomo capace e una persona perbene".