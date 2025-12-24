Bordighera, cade l'Amministrazione Ingenito. Sferrazza: "Sono orgogliosa del lavoro portato avanti"

"Sono molto dispiaciuta per quello che è successo. Che piaccia o no, stavamo lavorando con impegno, sacrificio e senso del dovere per il bene della nostra città" - dice Martina Sferrazza , ormai ex assessore di Bordighera, in seguito alla sfiducia del sindaco Vittorio Ingenito.

"Personalmente avevo ereditato le deleghe degli ex assessori Rodà e Gnutti" - ricorda - "Fin dal primo giorno, il passaggio di consegne è stato per me un grande supporto per portare avanti alcune pratiche già avviate, come ad esempio la ristrutturazione (ancora in corso), grazie a fondi Pnrr, di cinque alloggi che saranno utilizzati per accogliere persone in stato di emergenza. Nell'estate 2025, invece, ho fortemente voluto una spiaggia con assistenza (con operatori del terzo settore) per disabili e anziani, che è stata molto frequentata e che ha dato la possibilità a chi da molto tempo non riusciva più ad andare al mare di poter fare un bagno o semplicemente godersi un po' di sole in riva al mare; la prossima estate sarebbe stata riconfermata, con ulteriori migliorie".

"Senza dimenticare, sempre per quanto riguarda l'ambito sociale, che con gli uffici comunali eravamo quasi al traguardo per ottenere la Bandiera Lilla, il riconoscimento nazionale italiano che viene conferito a comuni, enti e aziende che si impegnano attivamente per creare un turismo accessibile" - fa sapere - "Recentemente abbiamo deliberato in Giunta la convenzione con il nido privato di Bordighera per una riserva di 18 posti, con l'obiettivo di garantire ad altrettante famiglie residenti la garanzia della priorità di accesso al servizio nonché la retta calmierata. Qualche settimana fa, su input di una mail ricevuta da alcune insegnanti dell’Istituto Comprensivo, abbiamo deliberato che due volte l'anno, a maggio e a dicembre, il Comune si farà carico degli oneri d'uso affinché bambini e ragazzi di Bordighera possano tenere un saggio o una rappresentazione teatrale al Teatro Giancarlo Golzi".

"Con gli uffici eravamo in attesa di preventivi per migliorare ulteriormente il cortile della scuola De Amicis; ci saremmo a breve confrontati con la dirigente e gli insegnanti per rendere ancora più fruibile ed efficiente, soprattutto per le ore di motoria, l'area antistante la palestra" - svela - "Gli oltre 300.000 euro investiti nelle migliorie strutturali, gli interventi per il muro del cimitero di Sasso e per le impermeabilizzazioni, le tinteggiature e i ripristini nel cimitero d’Arziglia erano solo l’inizio di un piano che nel prossimo anno avrebbe portato un ulteriore impegno di spesa, circa 170.000 euro, per il muro sempre nel cimitero d'Arziglia".