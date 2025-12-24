SiAmo Camporosso: "Auguriamo a tutti i cittadini momenti di serenità, gioia e condivisione" (Foto)

"Il gruppo SiAmo Camporosso desidera fare i più sinceri auguri a tutti i cittadini di Camporosso, alle attività commerciali, alle associazioni di volontariato e a tutti i dipendenti comunali" - dicono i consiglieri comunali del gruppo SiAmo Camporosso Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì.

"In questo periodo speciale vogliamo dire grazie a chi, ogni giorno, contribuisce a rendere Camporosso una comunità viva e solidale: ai commercianti e lavoratori che con passione tengono aperte le nostre attività, alle associazioni di volontariato che con generosità e impegno sono sempre vicine alle persone, e ai dipendenti comunali che svolgono il loro lavoro con dedizione al servizio di tutti" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza.

"A ciascuno di voi auguriamo momenti di serenità, gioia e condivisione, con la speranza che il futuro porti nuove energie, collaborazione e tante occasioni per crescere insieme come comunità" - afferma la minoranza - "Un caro augurio a tutti e buone feste".