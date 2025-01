Sanremo: poco più un mese alla kermesse, affitti da capogiro per la settimana del Festival... fino a 15mila euro per sei notti

Trascorse le vacanze di fine anno e con l’avvicinarsi dell’evento musicale più atteso dell’anno, Sanremo entra ufficialmente nel vivo dei preparativi. La 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio, promette di attirare ancora una volta turisti e appassionati da tutta Italia e dall’Europa, pronti a immergersi nell’atmosfera unica della kermesse. Ma quanto costa vivere a pieno la settimana del Festival?

La risposta non lascia spazio a dubbi: essere a Sanremo in quei giorni può diventare un’esperienza non propriamente economica. Una ricerca sui costi degli affitti rivela cifre che raggiungono picchi considerevoli, arrivando fino a 15mila euro per sei notti. Si tratta di prezzi riservati alle location più esclusive, come appartamenti di lusso o residenze strategicamente posizionate nei pressi dell’Ariston.

Per chi cerca soluzioni più economiche, le opzioni partono da circa 1.000 euro per l’intera settimana, un budget comunque non trascurabile. Tuttavia, la maggior parte delle offerte si colloca in una fascia intermedia, con appartamenti o camere in affitto che possono costare 8mila o 10mila euro, a seconda della posizione, delle dimensioni e dei comfort disponibili.

Sanremo si conferma dunque una meta di grande richiamo, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta, alimentando una corsa alle prenotazioni che inizia mesi prima del Festival. Per chi desidera respirare l’aria della città dei fiori durante la settimana più attesa dell’anno, la scelta della sistemazione rappresenta non solo una questione di comodità, ma anche di budget.