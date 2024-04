Gennaio da dimenticare in chiave turistica per la nostra provincia: unici segni positivi a Bordighera e Ventimiglia

Anche se il mese di gennaio è sicuramente tra i meno significativi di tutto l’anno sono stati pubblicati i dati relativi agli arrivi e alle presenze della nostra provincia e delle città più rappresentative della stessa, ovviamente in chiave turistica.

In attesa di febbraio, quando i dati riguarderanno anche le presenze in chiave Festival di Sanremo, il mese di gennaio vede un calo generalizzato in provincia con un segno meno pari al 6,85% negli arrivi (da 34.381 a 32.025) e del 2,62% nelle presenze (da 131.452 a 128.011). Un calo dettato principalmente dagli italiani che scendono del 14% negli arrivi e del 7,2% nelle presenze. Meglio gli stranieri che, invece, salgono dell’11,18% negli arrivi e del 17,23% nelle presenze.

Per quanto riguarda le singole città partiamo da Bordighera, il cui trend per gennaio è positivo. Gli arrivi sono passati da 2.324 a 2.466, pari al 6,11% in più mentre le presenze salgono del 3,13%. Diano Marina cala vistosamente rispetto al 2023 e passa, negli arrivi da 4.827 a 3.712 (-23,10) e, nelle presenze, scende del 9,22%. Anche Imperia è in netto calo rispetto all’anno scorso, con 2.724 presenze rispetto alle 3.362 (-18,98%) e la discesa del 20,65% negli arrivi. Giù anche San Bartolomeo al Mare, dell’8,03% negli arrivi e dell’1,60% nelle presenze.

Non è andata meglio a Sanremo, che fa segnare 12.996 arrivi, rispetto ai 13.510 dell’anno scorso (-3,80%) e 37.552 presenze, pari all’1,86% in meno. Ventimiglia è la città che fa registrare il maggior incremento del mese di gennaio. Nella città di confine si registrano 3.373 arrivi, pari all’11,54% in più dell’anno scorso e 10.276 presenze con un segno positivo di ben il 30,62%.

Come detto il mese di gennaio non è particolarmente rappresentativo dell’intero anno ma, di fatto, comprende almeno quei vacanzieri che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di villeggiatura a ridosso dell’Epifania ed altri che, fuggendo dal brutto tempo del Nord, cercando un po’ di tepore sulla riviera di Ponente.