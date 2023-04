Trail gli ulivi di Badalucco: ai nastri di partenza atteso anche il famoso ultramaratoneta Michele Graglia

Domani ai nastri di partenza del Trail gli Ulivi di Badalucco, ci sarà anche l’ultramaratoneta Michele Graglia. L’atleta originario di Taggia, famoso in tutto il mondo per le sue performance sportive anche in ambienti estremi parteciperà alla corsa podistica nel piccolo borgo della Valle Argentina. Non capita tutti i giorni di trovare in gara un campione come Graglia. Nel suo palmares troviamo imprese incredibili, in particolare è ancora viva la memoria della sua vittoria alla MOAB 240 Mile Endurance Run, disputata nel sud est dello Utah negli Stati Uniti, una gara di ultramaratona di 390 Km in natura tra montagne e zone desertiche che ha chiuso in 2 giorni, 12 ore e 47 minuti. Un record eccezionale ma non l'unico. La salita badalucchese non sarà il deserto ma rappresenta comunque una sfida.

Il trail di Badalucco, uno dei pochi in provincia di Imperia, è giunto alla seconda edizione. Il percorso è un anello di circa 10 km con un dislivello positivo di 650 m. Gli atleti partiranno dalla piazza del paese, per arrivare fino al Santuario di Madonna della Neve e quindi far ritorno in paese. A farla da padrone è soprattutto il paesaggio, infatti, la gara ha la particolarità di svilupparsi in altezza tra le montagne a ridosso del borgo e proprio come suggerisce il nome della corsa si passerà letteralmente tra gli uliveti.

Sport e natura si incontrano grazie all’idea della ASD Naturun Team Valle Argentina, organizzatrice della corsa. L’evento ha anche il patrocinio del Comune di Badalucco e si svolge in collaborazione anche con il Soccorso Alpino, la Croce Verde Arma Taggia e i Cugini dei Sentieri. Per partecipare al Trail gli Ulivi di Badalucco ci si potrà iscrivere ancora oggi dalle 15 alle 16 presso la palestra La Pineta ad Arma di Taggia e domani direttamente in loco a Badalucco, fino alle 9. Briefing preliminare fissato per le ore 9.15 e start programmato per le ore 9.30.