Un luogo per i giovani, Camporosso inaugura il nuovo centro sociale 'La Rocca': Mulino Lab (Foto e video)

Diverse sale, un ufficio, un campo da basket e un cortile. E' stato inaugurato questa mattina a Camporosso un luogo rivolto ai giovani: Mulino Lab, in gestione alla Scuola di Pace di Ventimiglia.

Sono giunti al termine i lavori di riqualificazione del centro sociale “La Rocca”, che in passato ha ospitato anche un frantoio e una discoteca-night club. E' stata, infatti, completamente ristrutturata da 'Scuola di Pace' di Ventimiglia in collaborazione con il comune di Camporosso. "Un giorno importante per Camporosso ma anche per la vallate e il comprensorio intemelio" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Oggi inauguriamo Mulino Lab, un centro di aggregazione giovanile".

Al taglio del nastro, avvenuto alla presenza di autorità civili, locali e regionali, associazioni, polizia locale e cittadini, sono intervenuti il sindaco Davide Gibelli, Mauro Lazzaretti della Scuola di Pace e Matteo Lupi della Spes. L'inaugurazione è stata allietata da Musicarte, è stato offerto un aperitivo organizzato da Spes Coop Onlus con sottofondo musicale della Spes Band e, come gran finale, si è svolto lo spettacolo degli sbandieratori.