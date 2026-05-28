Triora, acqua non potabile a Cetta: obbligo di bollitura dopo i controlli dell’Asl sull’acquedotto

Acqua non potabile nella frazione di Cetta. Il sindaco di Triora, Di Fazio, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 8/2026 dopo la comunicazione dell’Asl 1 Imperiese che ha evidenziato la “non corrispondenza al valore di parametro indicatore nei campioni prelevati dall’acquedotto a servizio della frazione. Nel provvedimento si legge che gli esiti delle verifiche “non sono risultati favorevoli per la potabilità” e che l’acqua potrà quindi essere utilizzata “a fini potabili e alimentari solo previa bollitura”.

L’ordinanza dispone inoltre l’affissione degli avvisi all’albo pretorio, nelle bacheche comunali e nei pressi delle fontane pubbliche di Cetta, così da informare tempestivamente la popolazione. Contestualmente il Comune ha ordinato “il controllo immediato dei punti di presa, delle vasche di raccolta e degli strumenti di clorazione” con l’obiettivo di ripristinare al più presto le condizioni di potabilità dell’acqua.