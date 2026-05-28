Castellaro Golf Resort conquista l’Olanda: Golfnet.nl premia l’eccellenza della Riviera dei Fiori ligure

Nuovo e importante riconoscimento internazionale per il Castellaro Golf Resort, protagonista di un’ampia recensione pubblicata da Golfnet.nl, uno dei più autorevoli portali olandesi dedicati al turismo golfistico e al mondo del golf. Attivo dal 1996, il sito rappresenta da quasi trent’anni un punto di riferimento per appassionati, professionisti e viaggiatori dei Paesi Bassi grazie a contenuti dedicati a news, attrezzature, guide di viaggio e approfondimenti sul turismo golfistico internazionale. Nell’articolo, il resort ligure viene descritto come una destinazione capace di coniugare sport, relax, natura e autentica ospitalità italiana nel cuore della Riviera dei Fiori.

“Immerso tra le verdi colline della splendida Riviera dei Fiori, sorge l’affascinante Castellaro Golf Resort”, scrive Golfnet.nl, sottolineando come la struttura rappresenti “la meta ideale per golfisti, famiglie e per chi desidera una fuga dalla frenesia della vita quotidiana”. Grande apprezzamento viene riservato anche all’atmosfera autentica del resort, costruito “nello stile dei tradizionali borghi liguri”, con “stradine strette, facciate colorate e viste sulle colline” capaci di trasmettere “un’atmosfera calda e autentica”, senza rinunciare ai comfort moderni. Naturalmente, ampio spazio è dedicato anche al campo da golf, definito dal portale olandese “un percorso a 9 buche sorprendentemente divertente e impegnativo”, perfettamente integrato nel paesaggio mediterraneo. Golfnet.nl evidenzia la qualità dei fairway e dei green, i bunker strategicamente posizionati e la varietà tecnica del percorso, adatto sia ai principianti sia ai giocatori più esperti.

Tra le buche più spettacolari vengono citate in particolare la buca 2, descritta come “uno spettacolare par 3 di 185 metri”, e la buca 5, “una pittoresca buca in discesa di 130 metri”, entrambe destinate a rimanere “impresse a lungo nella memoria dei golfisti”. La recensione sottolinea inoltre l’eccellente rapporto qualità-prezzo del resort, indicato come “un’ottima soluzione per chi desidera godersi sole, tranquillità e golf in Italia”. Non manca un focus sull’offerta turistica e family-friendly della struttura: piscina, aree verdi, tranquillità, comfort delle camere e una posizione strategica a pochi chilometri da località iconiche della Liguria come Sanremo, Imperia e Taggia, oltre alla vicina Costa Azzurra.

Il riconoscimento internazionale ottenuto da Golfnet.nl conferma il crescente interesse del turismo golfistico europeo verso la Riviera Ligure e rafforza il ruolo del Castellaro Golf Resort come ambasciatore dell’ospitalità ligure all’estero. “Un luogo dove svegliarsi al mattino con vista sulle colline, godersi il golf e il sole durante il giorno e cenare la sera assaporando i sapori della Liguria”: è questa la sintesi con cui il portale olandese racconta l’esperienza unica offerta dal resort ai suoi ospiti internazionali.