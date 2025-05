Sanremo, vertice tra Comune, Polizia Locale e Carrefour: nel mirino rifiuti, clochard e caos merci

Riunione operativa questa mattina a Sanremo tra l’amministrazione comunale, il comando di Polizia Locale e i dirigenti del punto vendita Carrefour di via Garibaldi, per affrontare una serie di problematiche legate al decoro urbano, alla sicurezza e alla gestione logistica dell’area circostante il supermercato.

Al tavolo tecnico hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio, la vicecomandante Erica Zoccai, e i rappresentanti della direzione Carrefour. L’incontro è stato convocato per fare il punto su alcune criticità segnalate in zona, in particolare l’accumulo di materiali all’esterno del punto vendita, la pulizia degli spazi pubblici adiacenti, la presenza di clochard nelle vicinanze e le modalità di carico e scarico merci lungo via Garibaldi.

L’amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area, ponendo l’accento su interventi immediati e su una maggiore attenzione alla gestione dello spazio pubblico, anche in un’ottica di sicurezza e ordine.

Da parte sua, la direzione Carrefour ha dato ampia disponibilità a collaborare, manifestando l’intenzione di interfacciarsi con la sede centrale dell’azienda per valutare soluzioni concrete. Le parti si sono aggiornate a tra circa un mese, quando sarà convocato un nuovo incontro per verificare i primi risultati e definire ulteriori interventi.

Un passo importante, dunque, verso una riqualificazione dell’area, nel segno del dialogo tra istituzioni pubbliche e soggetti privati.