Biblioteca a Vallecrosia, Quesada e Muratore: "Nel 2026 sarà pienamente operativa" (Foto e video)

"La biblioteca non è ancora stata aperta perché la precedente amministrazione non ci ha lasciato nulla su cui lavorare, ci siamo dovuti rimboccare le maniche e ora siamo alla conclusione di questo percorso e, inoltre, perché ha subito un allagamento. Nel 2026 sarà pienamente operativa" - fanno sapere il vicesindaco di Vallecrosia Cristian Quesada e l'assessore Rosa Rosella Muratore parlando della biblioteca.

"Vogliamo fare chiarezza" - dice il vicesindaco Cristian Quesada in seguito alle polemiche nate nei giorni scorsi riguardo alla biblioteca comunale - "Il 18 novembre la biblioteca ha subito un allagamento a causa delle forti piogge. Le canalette di scolo sono state attappate dalle foglie degli alberi che ci sono nel giardino affianco alle scuole e così l'acqua è filtrata all'interno della struttura. Ci siamo immediatamente attivati per ripristinare la biblioteca ma mancano ancora alcune parti che dovrebbero arrivare nei primi giorni di gennaio, dopo di ché sarà pienamente operativa".

"Quando siamo arrivati in amministrazione a giugno non abbiamo trovato nessun regolamento sul patrimonio dell'ente" - sottolinea Quesada - "Questa biblioteca e la tensostruttura all'interno della scuola hanno bisogno di un regolamento. E' abbastanza singolare che l'Amministrazione precedente in sette anni non sia riuscita a fare un regolamento di utilizzo. Noi, invece, abbiamo iniziato a lavorare su un regolamento di tutti gli immobili dell'ente e nel mese di gennaio si concluderanno i lavori".

"Ogni struttura dedicata alla cultura è un grande tesoro per il nostro territorio ma deve essere progettato in modo funzionale" - aggiunge l'assessore Rosa Rosella Muratore - "Questa struttura non ha una progettualità culturale e ha degli evidenti vizi di nascita come per esempio l'entrata all'interno del plesso scolastico, quindi per utilizzarla sono necessarie autorizzazioni da parte delle autorità scolastiche. Sarebbe una difficoltà enorme per i cittadini che desiderano accedere alla biblioteca quindi questo ci ha portato a progettare degli interventi che possano rendere fruibili questi spazi. Faremo un accesso esterno diretto sulla strada e altre migliorie, come l'abbattimento di alcuni impedimenti strutturali per rendere più sicuro e multifunzionale lo spazio. Il 2 gennaio la biblioteca ospiterà il primo evento: una tavola rotonda con esponenti del mondo del fumetto italiano".