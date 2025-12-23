Inflazione, Liguria tra le regioni più 'virtuose': in provincia di Imperia rincari contenuti, +162 euro in un anno

Nel quadro nazionale segnato da forti differenze territoriali sul fronte dell’inflazione, la Liguria si colloca tra le regioni con gli aumenti più contenuti del costo della vita. È quanto emerge dai dati territoriali sull’inflazione di novembre diffusi dall’Istat ed elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, che fotografano un’Italia a più velocità, con città e regioni sottoposte a pressioni molto diverse sui bilanci familiari.

A livello regionale, la Liguria registra un’inflazione annua pari allo 0,6%, con un rincaro medio di 144 euro all’anno per una famiglia tipo. Un dato che colloca la regione tra quelle meno colpite dagli aumenti dei prezzi, ben distante dai valori registrati nelle aree di testa della classifica, come il Trentino-Alto Adige o il Veneto, e in linea con le regioni considerate più “virtuose” sul fronte dei costi. Guardando al dato provinciale, Imperia si conferma su livelli contenuti. Nel capoluogo del Ponente ligure l’inflazione annua di novembre si attesta allo 0,7%, con un aumento della spesa pari a 162 euro su base annua per una famiglia media. Un valore decisamente inferiore rispetto alle città che guidano la classifica dei rincari a livello nazionale, dove l’impatto sui bilanci familiari supera ampiamente i 500 o 700 euro annui.

Il confronto con il resto d’Italia evidenzia come il territorio imperiese e, più in generale, la Liguria restino lontani dalle dinamiche più critiche. In testa alla classifica dei rincari si trovano città come Siena, Bolzano e Pistoia, dove l’inflazione supera l’1,9% e l’aggravio annuo per le famiglie raggiunge cifre molto più elevate. All’opposto, Imperia si inserisce nella fascia medio-bassa della graduatoria nazionale, insieme ad altre realtà che registrano aumenti più limitati. I dati confermano dunque una tendenza già osservata nei mesi precedenti: il costo della vita in Liguria cresce, ma lo fa con intensità inferiore rispetto a molte altre aree del Paese. Un elemento che, pur non annullando l’impatto dell’inflazione sulle famiglie, contribuisce a contenere le ricadute sui bilanci domestici, in un contesto economico ancora segnato da incertezze e tensioni sui prezzi.