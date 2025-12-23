Lions Sanremo Host , consegna di un panettone della Fondazione LCIF al Sindaco Mager

In un clima di festa e amicizia, alcuni soci del Lions Club Sanremo Host hanno consegnato al Sindaco di Sanremo, avvocato Alessandro Mager, un panettone del LCIF la Fondazione Lions Clubs International, a nome di tutti i soci del club.

Il gesto, carico di significato simbolico, ha portato gli auguri di Buon Natale da parte dell'intera associazione, accompagnati da un profondo ringraziamento per la straordinaria collaborazione offerta dal Sindaco nei confronti del’Associazione.

Il Sindaco Mager ha ricambiato con parole di vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal club, lodando la costante solidarietà verso i cittadini di Sanremo e non solo, in un contributo che va ben oltre i confini territoriali. "È un gesto amichevole di forte significato – ha commentato il Sindaco – che rafforza il nostro legame e testimonia l'eccellenza del vostro operato".

L'incontro è stato l'occasione per il Presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino, di presentare elegantemente tutti i service realizzati nel 2025 e quelli programmati per il 2026, ribadendo l'impegno del club per il bene della comunità.

Il Lions Sanremo Host ringrazia il Sindaco Mager, l’intera Giunta, il Consiglio e l’intero personale del Comune di Sanremo per la continua disponibilità dimostrata e conferma la propria dedizione a iniziative di service a favore del territorio.