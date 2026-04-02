Liguria sempre più anziana, ma la nostra resta la provincia meno popolosa: cresce il divario demografico interno

La Liguria si conferma tra le regioni più longeve d’Italia insieme alla Sardegna, con un’età media che raggiunge i 49,6 anni, tra le più alte in Europa. I nuovi dati Istat fotografano una popolazione sostanzialmente stabile: al 1° gennaio 2026 i residenti sono 1.509.900, un numero pressoché invariato rispetto all’anno precedente. Sul fronte della longevità, si registra un lieve miglioramento per gli uomini, che arrivano a 81,8 anni di speranza di vita (+0,3 rispetto al 2024), mentre le donne si attestano a 85,8 anni, confermando i livelli precedenti.

Più preoccupante il quadro della natalità: con appena 5,3 nati ogni mille abitanti, la Liguria si colloca tra le regioni con meno nascite in Italia. Il numero medio di figli per donna scende a 1,11, in calo rispetto all’1,17 del 2024 e ben lontano dalla soglia di sostituzione generazionale di 2,1. Le nascite segnano una diminuzione del 4,3%. Sul piano territoriale emerge con forza il dato della provincia di Imperia, che si conferma la meno popolosa della Liguria con 209.200 residenti. Un dato che evidenzia un divario significativo rispetto al resto della regione.

La Città metropolitana di Genova domina infatti la scena demografica con 818.700 abitanti, oltre la metà del totale regionale. Seguono, distanziate, Savona con 267.100 residenti e La Spezia con 215.000, mentre Imperia resta stabilmente in fondo alla classifica. Complessivamente, dei liguri residenti, 1.345.800 sono cittadini italiani e 164.100 stranieri, confermando una composizione demografica che, pur stabile nei numeri, appare sempre più segnata dall’invecchiamento e dalla bassa natalità.