Arma di Taggia, il Lions Club celebra la 'Cena dell’Amicizia': una serata di servizio e condivisione (foto)

Serata all’insegna del service quella di sabato scorso, in occasione della tradizionale Cena dell’Amicizia organizzata dal Lions Club Arma e Taggia. Un appuntamento nato nei primi anni come evento natalizio e che, con il tempo, si è spostato in prossimità delle festività pasquali, mantenendo immutata la sua finalità: condividere un momento di vicinanza e amicizia con la comunità.

«La condivisione di una cena non è mai scontata – spiegano i soci –. Troppo spesso molte persone vivono situazioni di solitudine, e l’arrivo di una festività può accentuarla. Il nostro obiettivo è “condividere l’amicizia”, il sentimento che guida questa serata lionistica».

La cena si è svolta nel salone parrocchiale della chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio ad Arma di Taggia, alla presenza dei parroci don Alessio e don Filippo. Il servizio ai tavoli è stato garantito dai soci Lions, guidati dal presidente in coming Salvatore Taffari, insieme agli Scout Agesci di Taggia e Santo Stefano al Mare. In cucina hanno operato gli chef del Comitato Natale a Villa Boselli, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Una collaborazione definita dai Lions come una “favolosa triade”, animata da un comune sentimento di fratellanza, che ha permesso di portare a termine uno dei Service del Cuore del Club. «In questa occasione – sottolineano – si riscontra lo spirito lionistico nella sua forma più pura e sincera».

La serata si è conclusa con la consegna agli invitati di un dono pasquale, una confezione di prodotti alimentari da portare a casa, con l’augurio di prolungare simbolicamente la vicinanza dei soci Lions anche oltre l’evento.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Centro di Aiuto alla Vita di Taggia, presente con un gruppo di bambini.

La riuscita dell’iniziativa è stata possibile anche grazie al contributo di diversi “sponsor del sentimento”, come li definisce il Club: Osteria 1808, Costa Ligure, Conad Arma di Taggia, Daniele Lanza Carni, Macelleria Anfossi, Pane di Triora – Panificio Asplanato, Comitato Natale a Villa Boselli, Agesci Scout, oltre alla preziosa ospitalità di don Alessio.

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