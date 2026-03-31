Bordighera capitale del volontariato: l’11 e 12 aprile il Lions Day tra salute, solidarietà e inclusione

In questo anno sociale 2025/2026 i Lions Club Bordighera Capo Nero Host, Lions Club Bordighera Otto Luoghi insieme al Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, sono stati incaricati di organizzare, il Lions Day per il distretto Lions 108 Ia3.

Il Lions Day è una giornata organizzata dai Lions Club per incontrare la cittadinanza, far conoscere i propri valori e le proprie attività di servizio, promuovendo la prevenzione sanitaria e la solidarietà. Durante questo evento, i club si mettono a disposizione delle comunità locali con iniziative come screening gratuiti, raccolta fondi e altre attività di volontariato, dimostrando l'impegno del Lionismo nel "servire" e fare la differenza nella società.

Il Lions International ha individuato 8 cause umanitarie globali per le quali organizzare service, campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi; queste cause umanitarie sono: Cancro Infantile (che sarà il fulcro dell’evento), Diabete, Assistenza in caso di disastri, Ambiente, Vista, Fame, Aiuti umanitari, Sostegno ai giovani

E dunque il nostro obiettivo è quello di approfondire e far conoscere, soprattutto al di fuori del mondo Lions, le tematiche delle 8 cause umanitarie; vorremmo accompagnare chi non ci conosce o ci conosce poco attraverso un percorso di conoscenza e sensibilizzazione che si effettuerà in occasione del Lions Day, i giorni 11 e 12 aprile presso il Palazzo del Parco (Teatro Giancarlo Golzi) con dimostrazioni pratiche di tanti dei service già in atto.

I Lions hanno la vista come una delle loro principali cause umanitarie, impegnandosi globalmente nella prevenzione della cecità e nel miglioramento della vita delle persone ipovedenti; le loro attività includono screening visivi, la raccolta e distribuzione di occhiali usati, il supporto a programmi di cura degli occhi e la gestione della Banca degli Occhi Melvin Jones in Italia; ma, nei due giorni dedicati al Lions day sono state organizzate numerose attività che comporendono le più svariate tematiche, screening gratuiti relativi alla glicemia, al glaucoma, alla pressione, all’udito, all’ambliopia (occhio pigro dei bambini); una raccolta alimentare a favore di famiglie in difficoltà individuate sul territorio, una raccolta di farmaci da banco e presidi per bambini, sempre da devolvere all’interno della nostra comunità attraverso pediatri e medici di base, sarà disponibile una T-shirt realizzata appositamente per sostenere la lotta al cancro infantile e, per la stessa finalità è prevista una pesca di beneficenza; saranno presenti numerosi stand divulgativi che si occuperanno di: Epilessia, procedure utili alla salvaguardia della vita, campo giovani disabili, fondazione internazionale Lions delle città murate, lega italiana per la lotta ai tumori, Carabinieri Forestali per le tematiche ambientali, un importante progetto per la lotta alla vespa velutina, insomma speriamo davvero che possa essere un momento di inclusione e condivisione e che il comune denominatore sia il “mettersi al servizio di chi ha bisogno”.

Non ci siamo dimenticati di tutte le associazioni e le persone che hanno offerto la loro professionalità e disponibilità per questa importante occasione, avranno il giusto e meritato riscontro nel resoconto finale!

Di seguito il messaggio del Governatore del distretto Lions 108 Ia3, Vi aspettiamo

Carissimi Amici,

l'11 e il 12 aprile saremo tutti pronti per festeggiare insieme il nostro Lions Day! I lions Club Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi e il Leo Club Ventimiglia Bordighera Valli sono pronti ad accoglierci per donarci una due giorni indimenticabile! Sono mesi che stanno lavorando alacremente per la perfetta riuscita del nostro evento celebrativo più importante! Noi Lions del 108 Ia3, insieme a tutti i Lions italiani siamo "al servizio di un mondo che ha bisogno" e per questo siamo orgogliosi di trasformare Bordighera nella nostra capitale per presentare alle nostre comunità chi sono Lions e cosa fanno. Dobbiamo presentarci in modo dinamico e vivace, uniti e coscienti che i nostri interlocutori non dovranno vedere soltanto un'invasione di gilet gialli, ma un'invasione di uomini, donne e ragazzi pronti ad accogliere a braccia aperte chiunque sia predisposto al servizio e chiunque abbia bisogno.

Nessuno potrà mancare a Bordighera e insieme celebreremo la nostra voglia di servire, i nostri traguardi, i nuovi club e i nuovi soci ma soprattutto il nostro orgoglio di essere parte della più grande associazione di volontariato al mondo!

Io ci sarò, voi?

Un abbraccio

Maurino