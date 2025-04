Il Consiglio di Stato rigetta la sospensiva chiesta dalla Rai sul Festival di Sanremo, ora fari puntati sul 22 maggio

E’ stata respinta dal Consiglio di Stato l’istanza cautelare che era stata presentata dalla Rai contro la sentenza del Tar della Liguria, che ha imposto nei mesi scorsi il Comune di Sanremo per l’assegnazione del Festival della Canzone. La sentenza è stata depositata dai giudici della Quinta sezione del tribunale. Una volta arrivata la sentenza, questa mattina a palazzo Bellevue è stata rapidamente convocata una riunione alla quale hanno partecipato il Sindaco Alessandro Mager, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni e gli avvocati del Comune.

“Ritenuto che la già intervenuta fissazione dell’udienza di merito per il prossimo 22 maggio 2025 – scrive il Consiglio di Stato - escluda ragioni di periculum in mora - in termini di attuale pregiudizio grave e irreparabile per l’istante, alla luce dei contenuti della sentenza impugnata - tali da giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta. Rilevato, peraltro, che le deduzioni cautelari da ultimo svolte dall’istante attengono principalmente alle specifiche modalità con cui il Comune ha inteso dare esecuzione alla sentenza”.

Ora l’attesa è per l’udienza del 22 maggio, quando è prevista la decisione definitiva con i ricorsi presentati da Rai e Comune nei confronti della decisione del Tar.