Ventimiglia, autovelox senza omologazione e notifiche sbagliate: annullate 68 multe a un automobilista di Dolceacqua

Colpo di scena nella lunga battaglia legale contro l'autovelox installato in località Porra, a Ventimiglia: il Giudice di Pace di Sanremo ha accolto il ricorso presentato da un automobilista della provincia di Imperia, annullando ben 68 verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada. A difendere il cittadino, residente a Dolceacqua, è stato l’avvocato Riccardo Spirito, che ha ottenuto la sentenza favorevole lo scorso aprile.

La decisione si inserisce in un contesto giuridico ormai consolidato: centinaia di sanzioni emesse dal Comune di Ventimiglia sono già state annullate negli ultimi mesi per la mancata omologazione dell’autovelox utilizzato. Il dispositivo, infatti, non risulterebbe in possesso della necessaria certificazione tecnica prevista dalla normativa vigente, condizione indispensabile affinché i rilevamenti possano costituire prova valida di infrazione. Sulla base di questo vizio formale, già in precedenza il Comune era stato condannato a rimborsare migliaia di euro di spese legali.

Nel caso specifico l'uomo aveva accumulato decine di multe tra il 2023 e la metà del 2024, spesso ignaro delle notifiche ricevute: il Comune, infatti, non aveva aggiornato l’indirizzo di residenza presso il PRA – Pubblico Registro Automobilistico – nonostante i primi avvisi tornassero indietro per irreperibilità. Questo ha comportato ulteriori irregolarità di notifica, in alcuni casi palesemente oltre i termini di legge previsti dall’art. 201 del Codice della Strada.

Il giudice ha rilevato come almeno 40 verbali siano stati recapitati in modo scorretto, evidenziando la responsabilità dell’Amministrazione nel non aver provveduto tempestivamente ad accertare la corretta residenza del destinatario. In altri casi, la notifica è risultata assente o priva di prova documentale. A prescindere da questi vizi procedurali, tutti i verbali legati all’eccesso di velocità sono stati annullati per l’assenza della prova di omologazione dell’apparecchio.

“Una sentenza molto importante – ha commentato l’avvocato Riccardo Spirito – che riconferma quanto già affermato in numerose altre pronunce: l’autovelox senza omologazione non può essere utilizzato per accertare infrazioni. In questo caso, abbiamo anche ottenuto il riconoscimento di gravi irregolarità nelle notifiche, che hanno reso ancora più evidente l’illegittimità delle sanzioni”. Il Comune di Ventimiglia è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. Rimangono ancora due verbali pendenti sullo stesso caso, su cui il legale sta lavorando per ottenere un annullamento analogo.