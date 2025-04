Festival di Sanremo... una storia infinita: la Rai diffida il Comune "Non può concedere i marchi ad altre emittenti"

Non si placa la querelle relativa al Festival di Sanremo. Dopo la presentazione della manifestazione di interesse del Comune matuziano, che oggi si è costituito in Tribunale contro i ricorsi di Rai e Je Srl, arriva a sorpresa la diffida dell’ente di viale Mazzini contro palazzo Bellevue, al quale intima di non concedere in licenza i marchi del Festival a beneficio di altre emittenti.

Secondo Rai, infatti, i marchi della kermesse canora matuziana sarebbero legati inscindibilmente al proprio format e non si potrebbero utilizzare da altre emittenti televisive. In pratica Rai avrebbe diffidato il Comunque in modo che, se un broadcaster concorrente dovesse utilizzare un format del Festival di Sanremo, sovrapponibile nei suoi elementi essenziali a quello della Rai, sarebbe una violazione dei diritti d'autore della tv di Stato.

Rai rincara ulteriormente la dose nella diffida, ovvero che se il broadcaster presentasse un format diverso da quello utilizzato da Rai per oltre trent'anni, potrebbe anche registrarsi l'ipotesi di uso ingannevole dei marchi del Festival.