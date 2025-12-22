Capodanno in Liguria verso il tutto esaurito: Luca Lombardi "Occupazione alberghiera al 93% in tutta la regione"

“I dati confermano quanto previsto: a Capodanno la Liguria va verso il sold out in tutte le strutture alberghiere della Liguria, con una media regionale di occupazione delle camere pari al 93% già al 31 dicembre. In molte località si raggiungono percentuali prossime o pari al tutto esaurito: Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Spotorno toccano il 98%, Loano e Finale Ligure raggiungono il 97%, Alassio, Varazze, Imperia e Camogli si attestano al 96%, mentre Sanremo registra il 95% di occupazione. Un quadro che conferma una diffusione molto ampia della domanda su tutto il territorio regionale”. Così l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi in vista di Capodanno.

“Questo risultato positivo – prosegue Lombardi - sarà sostenuto anche dalla conferma delle prenotazioni legate al turismo di prossimità, con una forte presenza di visitatori provenienti soprattutto dalle regioni del Nord Italia, affiancata da flussi di breve e medio raggio da Francia, Svizzera e Germania, che tradizionalmente scelgono la Liguria durante le festività. In questo quadro si inserisce la campagna promozionale attualmente in corso in Piemonte e Lombardia, dedicata al periodo natalizio, pensata proprio per intercettare la domanda di soggiorni brevi e rafforzare ulteriormente i flussi verso la Liguria. Festeggiare il nuovo anno da noi ormai è un must: i turisti scelgono la Liguria perché qui si può venire in vacanza dodici mesi all’anno. Abbiamo un clima accogliente – conclude - la possibilità di fare attività all’aria aperta anche in inverno e tanti eventi di qualità nella notte di San Silvestro, capaci di attrarre visitatori sia nelle grandi città sia nelle località costiere e nei borghi”.