Palasalute di Sanremo, verso l’apertura: il Consiglio chiede un tavolo con l’Asl per sciogliere il nodo parcheggi

Il Palasalute di Sanremo al centro del dibattito in consiglio comunale: prima della discussione sul bilancio e il Dup il consigliere di maggioranza Antonio Cavallero ha presentato un ordine del giorno chiedendo all'amministrazione la convocazione di una commissione consiliare assieme ai vertici dell'Asl 1 imperiese, così da discutere le fasi finali della pratica, in particolare per quanto riguarda il nodo parcheggi.

Una questione che diventa particolarmente importante anche alla luce dell'apertura della struttura per la fine di marzo 2026, segnando una nuova epoca per la sanità territoriale, intorno a cui però sarà necessaria, dal punto di vista dell'amministrazione (che ha approvato l'ordine del giorno all'unanimità), un confrotno tra la parte politica e l'azienda sanitaria, così da garantire la migliore operatività possibile al Palasalute, che taglierà il nastro a primavera per poi funzionare a pieno regime a partire da giugno.

Da parte dell'opposizione è arrivata però anche una puntualizzazione sulle modalità utilizzate: Antonino Consiglio (così come il resto della minoranza) ha evidenziato come non fosse necessario portare un ordine del giorno in merito alla convocazione della commissione, quando sarebbe stato sufficiente convocarla.