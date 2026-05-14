Hantavirus, caso monitorato nelle Alpi Marittime: le autorità francesi rassicurano, il punto sulla situazione

L’attenzione sanitaria torna a salire anche a pochi chilometri dal confine italiano. Nelle vicine Alpi Marittime francesi è stato infatti individuato e preso in carico un caso considerato “a rischio” nell’ambito del monitoraggio sull’hantavirus, il virus tornato al centro dell’attenzione internazionale nelle ultime settimane dopo il focolaio emerso a bordo di una nave da crociera. Secondo quanto riportato da Nice Matin, una giovane donna residente nell’area di Juan-les-Pins è stata trasferita in via precauzionale all’ospedale La Timone di Marsiglia, centro di riferimento per questo tipo di situazioni nel Sud-Est della Francia.

Le autorità sanitarie francesi hanno però precisato che non si tratta di un caso confermato di infezione, ma di una persona ritenuta potenzialmente esposta durante un volo internazionale del 25 aprile tra Johannesburg e Amsterdam. L’intervento rientra infatti nelle procedure di tracciamento dei contatti, attivate per individuare rapidamente eventuali soggetti esposti e interrompere possibili catene di trasmissione.

Una situazione che inevitabilmente richiama alla memoria i meccanismi adottati durante la pandemia da Covid-19, ma che secondo gli esperti presenta caratteristiche molto differenti. L’attenzione delle autorità è alta, ma allo stato attuale non sono previste misure generalizzate o restrizioni per la popolazione.

Per il Ponente ligure, territorio storicamente legato alla Costa Azzurra da continui spostamenti quotidiani tra lavoro, turismo e servizi, il tema viene seguito con particolare interesse. Al momento non risultano segnalazioni o provvedimenti specifici nell’Imperiese, ma la vicinanza geografica con le aree francesi coinvolte porta inevitabilmente ad osservare con attenzione l’evoluzione della situazione.

Ma cos’è esattamente l’hantavirus? Si tratta di una famiglia di virus normalmente trasmessi dai roditori all’uomo attraverso il contatto con urine, saliva o escrementi contaminati, oppure tramite l’inalazione di particelle presenti nell’ambiente. Nella maggior parte dei casi non si verifica una trasmissione diretta tra persone; l’eccezione più nota riguarda però il cosiddetto virus delle Ande, la variante individuata nel recente focolaio internazionale e una delle poche forme per cui è stata documentata una trasmissione interumana, seppur rara.

I sintomi iniziali possono comprendere febbre, dolori muscolari, mal di testa e disturbi generali, mentre nei casi più gravi possono comparire problemi respiratori importanti o complicazioni a carico di altri organi.

Intanto l’World Health Organization continua a monitorare il cluster internazionale emerso nelle ultime settimane e, secondo la valutazione attuale, il rischio per la popolazione generale rimane basso.

Al momento, dunque, nessun allarme particolare per il Ponente ligure, ma piuttosto una fase di osservazione e monitoraggio, mentre le autorità sanitarie europee continuano a seguire l’evoluzione del quadro epidemiologico.