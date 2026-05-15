Valli Argentina e Armea, dal 19 maggio attivo uno sportello socio-sanitario nei Comuni dell’entroterra

L’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea informa la cittadinanza che, a partire da martedì 19 maggio, sarà operativo uno sportello socio-sanitario presso gli ambulatori medici dei Comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio.

Il servizio nasce con l’obiettivo di garantire un punto di riferimento di prossimità per i cittadini del territorio, offrendo supporto e orientamento nell’ambito socio-sanitario.

Si precisa che lo sportello costituisce un servizio integrativo e di supporto alla medicina di base e non sostituisce in alcun modo il servizio svolto dai Medici di Medicina Generale.

In questa fase il servizio non prevede il rilascio di ricette mediche né altre attività proprie della medicina di base, in quanto il medico è attualmente in attesa del conferimento dell’incarico e delle necessarie autorizzazioni da parte della ASL competente.

Di seguito il calendario provvisorio di apertura dello sportello:

Lunedì

Montalto: ore 9.00 – 10.00

Triora: ore 14.30 – 15.30

Molini di Triora: ore 16.30 – 17.30

Martedì

Carpasio: ore 14.00 – 15.00

Triora: ore 8.30 – 9.30

Molini di Triora: ore 10.30 – 11.30

Mercoledì

Montalto: ore 9.00 – 10.00

Molini di Triora: ore 15.00 – 16.00

Giovedì

Molini di Triora: ore 8.30 – 9.20

Triora: ore 10.30 – 11.30

Montalto: ore 14.50 – 15.50

Carpasio: ore 16.00 – 17.00

Venerdì

Triora: ore 9.00 – 10.00

Molini di Triora: ore 11.00 – 12.00

Montalto: ore 14.30 – 15.30

L’Unione precisa che il calendario sopra indicato ha carattere provvisorio e sarà ulteriormente definito e organizzato entro la fine del mese di giugno, anche sulla base delle esigenze del territorio e dell’utenza.

