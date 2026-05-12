Giornata dell’Infermiere, OPI Imperia: «Più formazione specialistica per cure sicure e sanità più forte»

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata ogni anno il 12 maggio nel giorno della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Imperia rinnova il proprio riconoscimento al lavoro quotidiano di infermiere e infermieri impegnati sul territorio provinciale. Il tema scelto per il 2026, “Nati per prendersi cura, formati per eccellere”, richiama con forza l’identità della professione infermieristica e la sua continua evoluzione sul piano scientifico, culturale e organizzativo.

Un passaggio definito storico riguarda la recente registrazione dei decreti ministeriali che istituiscono tre nuovi percorsi di laurea magistrale specialistica in Scienze infermieristiche: Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, Cure intensive e nell’emergenza. «Infermieri più competenti e con percorsi specialistici riconosciuti significano un’assistenza più qualificata, una risposta più efficace ai bisogni di salute dei cittadini e un sistema sanitario più solido», sottolinea OPI Imperia. Oggi la professione infermieristica si colloca infatti in un contesto sempre più complesso, dove agli operatori sono richieste competenze avanzate, capacità decisionali autonome basate su evidenze scientifiche, leadership clinica e lavoro integrato nelle équipe multiprofessionali.

Accanto all’evoluzione professionale restano però aperte criticità che incidono sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza delle cure. Tra queste, il sovraccarico assistenziale, la carenza di personale, i ritmi di lavoro intensi e il crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. «La sicurezza delle cure passa anche dalla sicurezza degli operatori. L’errore in sanità raramente nasce da una singola disattenzione individuale: molto più spesso matura in sistemi organizzativi fragili, dove i professionisti lavorano costantemente al limite», evidenzia l’Ordine. Attualmente l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Imperia conta 1.550 infermieri iscritti e 16 infermieri pediatrici.

Nel corso del 2025 sono state registrate 49 nuove iscrizioni: 18 cittadini extra UE, un cittadino UE e 20 cittadini italiani. Nel 2026, ad oggi, risultano invece 28 nuove iscrizioni, di cui 20 cittadini extra UE, un cittadino UE e sette cittadini italiani. OPI Imperia accoglie con favore l’ingresso di professionisti con formazione conseguita all’estero, purché nel rispetto del regolare iter di riconoscimento del titolo attraverso il Ministero della Salute. Rimane però alta l’attenzione sul ricorso continuativo alle deroghe previste dal Decreto Flussi. «La professione infermieristica richiede competenze elevate, responsabilità cliniche e formazione certificata. È necessario garantire standard omogenei di qualità e tutela per cittadini e professionisti», rimarca l’Ordine.

La Giornata Internazionale dell’Infermiere rappresenta inoltre un’occasione per ribadire la necessità di investire nella professione attraverso:

sviluppo di carriera ed equità professionale ;

; innovazione dei modelli organizzativi e conciliazione vita-lavoro ;

; armonizzazione contrattuale tra settore pubblico e privato ;

; tutela della salute e della sicurezza degli operatori.

Nel concludere il messaggio per il 12 maggio, OPI Imperia rivolge un sentito ringraziamento a tutte le infermiere e gli infermieri per la dedizione, la competenza e l’umanità che ogni giorno mettono al servizio della collettività. Celebrare la Giornata Internazionale dell’Infermiere, sottolinea infine l’Ordine, significa riconoscere il valore dell’infermieristica e investire concretamente nella salute pubblica.