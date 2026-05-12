Sanremo rilancia i gonfiabili in Piazza Colombo: al via la selezione per l’estate 2026 come lo scorso anno

L’amministrazione comunale di Sanremo conferma la volontà di riportare i gonfiabili in Piazza Colombo anche per l’estate 2026, ricalcando il modello già proposto lo scorso anno. Il Settore Turismo, Cultura e Commercio ha ufficialmente avviato la procedura di selezione pubblica per la concessione temporanea di suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

L’area individuata è quella del cosiddetto “solettone” di Piazza Colombo, per una superficie massima di 750 metri quadrati. Qui potranno essere installati i gonfiabili, pensati come iniziativa ludica rivolta principalmente ai bambini durante il periodo estivo, da giugno ad agosto. La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla delibera di Giunta dell’8 aprile scorso, che aveva già individuato lo spazio tra quelli destinati alle attività dello spettacolo viaggiante. L’obiettivo è chiaro: riproporre un’esperienza già sperimentata, capace di animare il centro cittadino e offrire un punto di svago per le famiglie. Non solo continuità, ma anche prospettiva. La concessione potrà infatti essere eventualmente prorogata anche per le annualità 2027 e 2028, compatibilmente con eventuali futuri interventi di riqualificazione della piazza.

Il Comune ha approvato tutta la documentazione necessaria alla selezione, tra cui l’avviso pubblico, la domanda di partecipazione e la planimetria dell’area, elementi fondamentali per individuare il soggetto concessionario. Le domande saranno valutate secondo criteri stabiliti nell’avviso stesso. Con questa iniziativa, l’amministrazione conferma dunque la linea già intrapresa: riportare i gonfiabili in Piazza Colombo come elemento di animazione urbana estiva, consolidando un format che punta a valorizzare gli spazi pubblici e a rendere il centro cittadino più vivibile e attrattivo per residenti e turisti.