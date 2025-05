Fondo di Solidarietà, stangata su Ospedaletti: 1,9 milioni da versare, quasi 600 euro a residente

Ospedaletti si conferma tra i comuni più colpiti dal prelievo IMU destinato al Fondo di Solidarietà Comunale 2025, strumento finanziario istituito per riequilibrare le risorse tra i comuni italiani. Secondo i dati ufficiali, la città delle rose dovrà versare complessivamente 1.929.007 euro, di cui 757.000 euro come prima quota e 1.172.000 euro come seconda.

Un dato che pesa enormemente sui residenti: l’indice di prelievo pro capite, calcolato sul numero degli abitanti, è infatti di 595 euro a testa, uno dei valori più alti della provincia di Imperia. Solo San Bartolomeo al Mare (547 euro) e Cervo (668 euro) fanno registrare livelli comparabili o superiori, mentre città ben più grandi come Sanremo si attestano su 236 euro per abitante, e Imperia addirittura su soli 15 euro.

Ospedaletti paga quindi un doppio prezzo: quello di essere una località a forte vocazione turistica, con molti immobili legati a seconde case, e quello di dover garantire infrastrutture, viabilità, servizi e sicurezza a una popolazione che nei mesi estivi si moltiplica, ma che nei conteggi ufficiali non compare.

Nel confronto con i comuni vicini possiamo notare che Bordighera versa 2.420.000 euro totali, ma con un indice di 404 euro a residente; Vallecrosia si ferma a 58 euro a testa mentre Ventimiglia, pur versando oltre 3 milioni di euro, ha un indice di prelievo molto più basso, appena 46 euro pro capite.

Il sistema, come evidenziano i dati, finisce per gravare soprattutto sui piccoli comuni costieri che non possono contare su una popolazione numerosa per ammortizzare il peso fiscale.

Il caso di Ospedaletti è emblematico di una situazione più ampia: realtà piccole, ma ad alta urbanizzazione e ad alta presenza turistica, si trovano a versare somme altissime rispetto alla loro dimensione effettiva.