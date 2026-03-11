 / Politica

Politica | 11 marzo 2026, 14:07

Sanremo, la Commissione Mensa si riunisce in Comune: confronto su qualità, trasparenza e partecipazione

Il vicesindaco Fellegara conferma la volontà di monitorare costantemente il servizio: “Metodo condiviso apprezzato da scuole e famiglie. Nuovo incontro entro fine anno scolastico per verificare efficienza e qualità dei prodotti”

Si è svolta questa mattina in Comune a Sanremo una riunione della Commissione Mensa, alla quale hanno partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara, gli uffici comunali, la ditta Camst con la nutrizionista e i rappresentanti dei vari istituti scolastici cittadini.

Questo è un contatto che vogliamo mantenere per monitorare, in maniera costante e puntuale, il livello qualitativo del servizio offerto nelle mense scolastiche – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – perché sin dall'inizio abbiamo puntato sulla partecipazione e la trasparenza, presentando i menu’ ed ascoltando le esigenze. Con soddisfazione abbiamo accertato come il gradimento per questo metodo di lavoro riscontrato ad inizio scolastico, sia proseguito anche in questi mesi. Ci incontreremo nuovamente entro fine anno scolastico, riunendo tutte le componenti intorno ad un tavolo, con l’obiettivo di verificare continuativamente il servizio mensa sia in termini di efficienza sia di qualità dei prodotti utilizzati”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium