Sanremo, la Commissione Mensa si riunisce in Comune: confronto su qualità, trasparenza e partecipazione

Si è svolta questa mattina in Comune a Sanremo una riunione della Commissione Mensa, alla quale hanno partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara, gli uffici comunali, la ditta Camst con la nutrizionista e i rappresentanti dei vari istituti scolastici cittadini.

“Questo è un contatto che vogliamo mantenere per monitorare, in maniera costante e puntuale, il livello qualitativo del servizio offerto nelle mense scolastiche – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – perché sin dall'inizio abbiamo puntato sulla partecipazione e la trasparenza, presentando i menu’ ed ascoltando le esigenze. Con soddisfazione abbiamo accertato come il gradimento per questo metodo di lavoro riscontrato ad inizio scolastico, sia proseguito anche in questi mesi. Ci incontreremo nuovamente entro fine anno scolastico, riunendo tutte le componenti intorno ad un tavolo, con l’obiettivo di verificare continuativamente il servizio mensa sia in termini di efficienza sia di qualità dei prodotti utilizzati”.