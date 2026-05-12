Bordighera, festeggiamenti patronali di Sant'Ampelio: al via i preparativi (Foto)

Bordighera si prepara ai festeggiamenti patronali di Sant'Ampelio. E' stato, infatti, allestito un palco sulla Spianata del Capo e sono iniziati i preparativi in vista delle serate danzanti ed enogastronomiche.

Da oggi è, anche, scattato il divieto di sosta, valido fino alla fine della manifestazione, per gli stalli di sosta individuati al centro e sul lato Nord-Ovest, inclusa l'area petanque, sulla Spianata del Capo. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale che prevede, inoltre, dal 14 al 17 maggio, dalle 19 all'1, il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area dietro il comune e nell'area 8 luoghi visto che le zone saranno adibite ad area funzionale e per la sosta dei mezzi di soccorso.

Dal 14 al 17 maggio verrà anche istituito il doppio senso di marcia sulla Spianata del Capo, lato dell'isola ecologica, in modo da permettere l'entrata e l'uscita dal parcheggio. Nel periodo dello svolgimento della manifestazione vi sarà la conseguente chiusura al traffico in tutta la spianata del Capo ogni qual volta il parcheggio risulti saturo mentre, in via F. Rossi, dall'intersezione con la piazza De Amicis fino all'intersezione con via Stella Maris, vi sarà la possibilità di sosta sul lato destro H/24.

Nell'area della manifestazione, dalle 19 all'1 non potranno essere cedute, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori in vetro e/o lattine, al fine di evitare possibili danni a cose e persone. Sarà inoltre vietato il semplice possesso, da parte di privati, in pubblico, di bottiglie e/o lattine su tutta l'area della manifestazione e di somministrare alcolici dopo le 24. Le trasgressioni saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da 25,00 euro a 500,00 euro. E' previsto pure il divieto assoluto di sparo di mortaretti, utilizzo di spray urticanti o di quant'altro possa in alcun modo disturbare lo svolgimento della manifestazione, oltre alla sanzione amministrativa, si darà seguito a quant'altro previsto dal Codice Penale.

In occasione dello spettacolo pirotecnico, martedì 14 maggio, dalle 7 alle 9 vi saranno il divieto di sosta e il divieto di transito veicolare e pedonale in via Sant'Ampelio, dall'intersezione con via Arziglia al civico 46, in piazzale Sant'Ampelio, sul lungomare Argentina e su tutta la spiaggia dove verrà interdetto l'accesso fino al termine delle operazioni di bonifica. Dalle 20 fino al termine delle operazioni di bonifica vi sarà anche il divieto di transito e di sosta in via Sant'Ampelio, in piazzale Sant'Ampelio e sul lungomare Argentina. Vi sarà, pure, il divieto di transito pedonale dalle 21 alle 23 in piazzale Sant'Ampelio, sul Lungomare Argentina e nella piazzetta della chiesa di Sant'Ampelio.

Dalle 8 fino al termine delle operazioni di bonifica, nell'esercizio pubblico e stabilimento balneare denominato “Amarea”, sarà vietata la presenza sia all'interno che all'esterno. Dalle 7 alle 9 sarà vietata altresì la presenza nelle strutture esterne dello stabilimento “Caranca" e dalle 22, fino al termine delle operazioni di bonifica, sarà vietata la presenza all'esterno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi “Agua”, “Caranca” e “Sant'Ampelio”, nonché nelle aree aperte delle strutture ricettive "Piccolo Lido" e “hoel Parigi”. I clienti all'interno delle strutture ricettive potranno entrare fino alle 22 e non potranno uscire fino alle 23.30. Qualora si rendesse necessario l'intervento di mezzi di emergenza o di polizia si procederà all'interruzione dello spettacolo pirotecnico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sull’arenile, compreso tra il pennello frangiflutti del Capo Sant'Ampelio e sulla spiaggia in concessione allo stabilimento balneare “Sant'Ampelio", vi sarà, invece, il divieto di accesso dalle 8 al termine delle operazioni di bonifica, ad esclusione del personale autorizzato. Sulle strutture lignee antistanti lo stabilimento “Amarea” sarà predisposta una copertura con materiale idoneo non infiammabile.